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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

إحتفال تركي آل الشيخ بعد هدف إمام عاشور في مرمي الزمالك

صدى البلد

التقطت الكاميرات احتفال جنوني من المستئار تركي آل الشيخ وزير الترفيه بالسعودية بعد هدف إمام عاشور في شباك الزمالك.

توج النادي الأهلي ببطولة كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين للا شيء، في المباراة التي اقيمت بينهما على ملعب الأول بارك بمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية في نهائي كأس مصر موسم 2022-2023.

ونجح إمام عاشور في تسجيل هدف اللقاء الأول في الدقيقة 84 من عمر اللقاء بعد تمريرة سحرية من محمد مجدي أفشة..

وبدأ الشوط الثاني بهجوم الفريقين، لمحاولة تسجيل الهدف الأول  للتقدم بالنتيجة وحسم اللقاء ونزول شيكابالا بدلا من زيزو الذي اصيب بنهاية الشوط الأول.

 

وفي الدقيقة 49 توغل مصطفي شلبي من الجبهة اليسربي للزمالك ومررها لناصر منسي الذي سددها في المرمى الخالي إلا أن الحكم احتسب تسللا على شلبي.

وبعدها في الدقيقة 53 سجل الأهلي الهدف الاول ولكن تم إلغائه بداعي التسلل على محمود كهربا.

واجرى الزمالك تغييرين في الدقيقة 59 بنزول سيف الدين الجزيري وناصر ماهر، وخروج ناصر منسي ويوسف اوباما.

سيف الدين الجزيري تركي آل الشيخ ببطولة كأس مصر هدف امام عاشور مجدي أفشة محمد مجدى افشة

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