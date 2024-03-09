مكافأة الفوز بالكأس.. قرار عاجل من كولر لـ لاعبي الأهلي

بعد فوزهم في نهائي كأس مصر على الزمالك، قرر مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تكريم لاعبيه بمنحهم راحة من التدريبات الجماعية اليوم، السبت.

يأتي هذا القرار في إطار تقدير الجهود التي بذلها اللاعبون في المباراة النهائية، وكـ مكافأة فوز للاعبين.

وسيحصل لاعبو الأهلي على راحة لمدة 24 ساعة للاسترخاء بعد الفوز بالكأس، وبعد هذه الراحة، سيعاود الفريق تدريباته غدًا، الأحد، استعدادًا للمباراة المقبلة أمام البنك الأهلي في الدوري الممتاز.

مباراة الأهلي مع البنك الأهلي مقررة في التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل، على استاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الـ15 من الدوري المصري الممتاز.