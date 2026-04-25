عبد الرازق عضوًا باللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل

أدى الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، اليمين القانونية لتولي مهامه عضوًا باللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل (ACERWC)، وذلك بحضور جلالة الملكة Masenate Mohato Seeiso، بمملكة ليسوتو، في إطار انضمامه رسميًا إلى عضوية اللجنة ومباشرته لمهام عمله.

وجرت مراسم تولي الدكتور وائل عبد الرازق مهامه في أجواء رسمية تعكس أهمية الدور الذي تضطلع به اللجنة في تعزيز وحماية حقوق الطفل على مستوى القارة الأفريقية. وقد باشر سيادته مهامه داخل اللجنة، حيث تولى منصب مقرر “الصحة”، بما يسهم في دعم الجهود الإقليمية الرامية إلى تحسين أوضاع الأطفال وتعزيز حقوقهم، لا سيما في مجال الرعاية الصحية.

ويؤكد المجلس القومي للطفولة والأمومة أن هذه العضوية تمثل خطوة مهمة تعكس ثقة الدول الأفريقية في الخبرات المصرية، كما تعزز من دور مصر الفاعل في دعم قضايا الطفل على المستويين الإقليمي والدولي، بما يسهم في تحقيق المصلحة الفضلى للأطفال في أفريقيا.

ويُذكر أنه قد تم انتخاب جمهورية مصر العربية لعضوية اللجنة الأفريقية لخبراء حقوق ورفاهية الطفل (ACERWC) خلال فعاليات الدورة العادية الثامنة والأربعين للمجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي، التي عُقدت في فبراير 2026 بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، حيث تم اختيار الدكتور وائل عبد الرازق، الأمين العام للمجلس، لتمثيل مصر بعضوية اللجنة.