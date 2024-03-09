منتخب مصر للجودو يطير إلى غانا للمشاركة في دورة الألعاب الأفريقية

غادرت صباح اليوم السبت، بعثة منتخب مصر للجودو متوجهة إلى غانا، للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية، المقامة حاليا في غانا وتستمر حتى يوم 24 مارس الجاري.

وتضم بعثة منتخب الجودو كل من:

الرجال.

عادل حمادة – كريم الحجر – عمر سامي – عبد الرحمن محمد – علي حازم – زياد أيمن – كريم صبحي – هادي حسين – محمد عبده.

السيدات:

نورا حامد – تسنيم رشدي – حنين حسن – فاطمة محمد – فريدة مجدي – آية إيهاب – صفا سليمان – فرح شرف.

ويترأس البعثة عصام رشاد عضو مجلس إدارة اتحاد الجودو، ويرافق البعثة سيد أبو ميدان مدير فني وعاطف مصطفى مدرب والياباني يوجو كادوتا مدرب.

من جانبه، قال مرزوق علي رئيس مجلس إدارة اتحاد الجودو، أن المنتخب خاض استعدادات قوية للمشاركة في منافسات دورة الألعاب الأفريقية.

وتابع: "مشاركة المنتخب في دورة الألعاب الأفريقية لها هدفين، الأول حصد أكبر عدد من الميداليات أما الثاني فهو مواصلة إعداد جيل جديد من اللاعبين لإكسابهم الخبرات اللازمة من خلال الاحتكاك في المستويات الفنية المرتفعة".