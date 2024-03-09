تجار سلاح.. الداخلية تكشف تفاصيل قضية غسيل أموال قيمتها 25 مليون جنيه

قامت الإدارة العامة لمكافحة الأسلحة والذخائر غير المرخصة بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بإتخاذ الإجراءات القانونية حيال (شخصين "لـهما معلومات جنائية" - مقيمان بمحافظتى قنا وأسيوط) لقيامهما بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهما الإجرامى فى مجال الإتجار بالأسلحة النارية والذخائر بدون ترخيص والمواد المخدرة ، وإخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق قيامهما بـ (شراء الأراضى الزراعية والعقارات والسيارات - تأسيس الأنشطة التجارية).

قدرت قيمة أفعال الغسل بـ (25 مليون جنيه تقريباً) و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك استمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية وحصر ورصد ممتلكاتهم وإتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.



