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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مقالات

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

إلهام أبو الفتح
إلهام أبو الفتح

غدا نبدأ أيام شهر رمضان المبارك  أعاده الله على مصر وعلينا بالخير واليمن والبركات  .. أتمني  ان نبدأ فيه صفحة جديدة فى عاداتنا الرمضانية، فلا يكون شهرا للأكل ومشاهدة المسلسلات والدراما ولكن شهرا للعمل وفعل الخير وحب الناس وصلة الرحم وان يكون شهر عبادة عن حق صوم وصلاة وتوسل الي رب كريم بالرحمة والمغفرة
الجميل هذا العام ان يتواكب مع صوم الأخوة المسيحين لنعيش جميعا سيمفونية روحية جميلة، في شهر مبارك فعنصرا الامة صائمون عابدون قانتون ، يتضرعون لله ان يحفظ بلدهم ويحمي وطنهم .. نحتفل معًا بالصوم  في يوم واحد ، غدا الاثنين ان شاء الله.. 
يبدأ شهر الرحمة والإحسان تمتد موائد الرحمن مليئة بالخيرات من طعام وشراب في كل شارع في ظاهرة لا تظهر إلا في مصر،  من مشاهد الإفطار  التى تدهشني حين ينتشر الشباب والأطفال  في الطرق والشوارع وإشارات المرور لتقديم المياه والعصير والبلح لإفطار الصائمين العابرين.. 
يارب احفظ بلدي بلد التكافل والتراحم وحب الخير، بدأت مظاهره في شنط وكراتين رمضان التي تم توزيعها علي الأسر الأكثر استحقاقا وكنت أتوقع أن تتأثر أعداد الشنط هذا العام بالحالة الاقتصادية وغلاء الأسعار لكن أهل الخير كانوا اكثر كرما وحلت البركة فزادت أعداد المستفيدين وزادت كمية المواد التي يتم توزيعها في مظهر تكافلي رائع ومبهج اتمني أن يستمر طوال العام فلا يصبح لدينا فقير ولا مسكين .. 
ومع بداية الشهر الكريم؛ أدعو الله أن يتقبل صيامنا ويرحمنا ويغفر لنا ويبارك في اعمالنا، وان يزيد في أرزاقنا،  ويزيل همومنا. ويرحم أهالينا في فلسطين وينصرهم علي الاعداء نصرا مبينا   ، يارب اجعلني من السعداء الذين يخرجون من هذا الشهر فرحين بقبول أعمالهم وصيامهم وصلاتهم فايامه تجري مُسرعة، وما إن يبدأ حتى ينتهي ..
يارب في شهرك العظيم أكرمنا واجعلنا ممن يقضون حوائج الناس.. اللهم كن في عون كل ذي حاجة حتى يجد قوت يومه.. وكن بجانب كل محروم حتى يجد ما حرم منه، ورقق قلوب الاغنياء علي كل محتاج وفقير وكن في عون كل عبد حتى يكون في عون أخيه.
وارزقنا فضل ليلة القدر، واجعلنا ممن يصومون صومًا صحيحًا لا رياء ولا نفاق ولا كسل اللهم اعط كل منفق خلفًا وافتح لكل سائل وكل محتاج أبواب رحمتك واغننا بحلالك عن حرامك وارزقنا بفضلك عمن سواك يا أرحم الراحمين.

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