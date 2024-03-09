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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أخبار البلد

تعاون جديد بين صناع الخير والنجاة الكويتية ومكتب المشروعات الخيرية بالقاهرة

صدى البلد

أعلنت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي أنه تم توقيع وثيقة تعاون جديدة بين المؤسسة وجمعية النجاة الخيرية الكويتية من خلال المكتب الكويتيى للأعمال الخيرية بالقاهرة بهدف التوسع فى دعم أعداد أكبر من مرضى القدم السكري غير القادرين من خلال غرف مبادرة قدم صحيح بالمستشفيات الجامعية وخاصة غرفة مبادرة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان.
وقعت وثيقة التعاون ممثلة للمكتب الكويتيى للأعمال الخيرية بالقاهرة وجمعية النجاة الخيرية سلوى فريج العنزي مديرة المكتب الكويتي للمشروعات الخيرية بالقاهرة وعن صناع الخير  هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي للمؤسسة بحضور رمضان أحمد مسئول أنشطة جمعية النجاة الكويتية بمصر 
وأكد هانى عبدالفتاح الرئيس التنفيذي لصناع الخير أن وثيقة التعاون الجديدة تأتى استمرارا لتعاون كبير بين المكتب الكويتيى للقاهرة وجمعية النجاة الخيرية وصناع الخير فى عدد من المجالات التنموية الهامة خدمة لشرائح غير القادرين فى أنحاء الجمهورية حيث سبق للجهات الثلاث التعاون فى دعم علاج مرضى القدم السكري غير القادرين بغرفة مباردة قدم صحيح بمستشفيات جامعة أسوان حماية للمرضى من البتر حيث أثمر التعاون عن النجاح فى شفاء أعداد كبيرة من المرضى بشكل نهائى واقتراب أعداد منهم من الشفاء واستكمال مسار علاج عدد آخر حيث تقرر من خلال التعاون الجديد مضاعفة اعداد المرضى المستفيدين حماية لهم من بتر القدم 
وأشار عبدالفتاح إلى أن التعاون يشمل قطاعا تنمويا مستداما هاما وهو قطاع التمكين الاقتصادي لعوائل الأسر الأولى بالرعاية حيث يتم تزويد أعداد جديدة من صغار الصيادين من سكان القرى المشاطئة لنهر النيل بمراكب صيد حديثة مزودة بموتور وادوات صيد كاملة وتدريب الصيادين على اساليب الصيد الصحيحة وتوعيتهم ضد أساليب الصيد الجائرة 
وأوضح عبدالتفاح أن صناع الخير والمكتب الكويتى للأعمال الخيرية من خلال جمعية النجاة الكويتية سبق لهما التعاون فى تزويد أعداد كبيرة من صغار الصيادين بمحافظة أسوان بمراكب صيد حديثة فضلا عن التعاون فى عدد من الانشطة التنموية الاخري

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