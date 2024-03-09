الأمن يداهم مصنع بداخله كميات كبيرة من المبيدات المغشوشة ومنتهية الصلاحية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما إحكام الرقابة على الأسواق والتصدى لكافة الجرائم التموينية وخاصة الجرائم الضارة بالثروة الزراعية.

أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمشاركة الأجهزة الأمنية بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات مفادها قيام (شخصين) بإقامة مصنع "بدون ترخيص" بدائرة مركز شرطة السادات بالمنوفية لتجميع كميات من المبيدات والمخصبات منتهية الصلاحية والمدعمة وخلطهم بمواد مجهولة المصدر لتصنيع منتج مغشوش ومقلد لتحقيق أرباح غير مشروعة .

عقب تقنين الإجراءات تم إستهداف المصنع وأمكن ضبط كلاً من (المدير المسئول، ورئيس العمال) وضُبط بداخل المصنع (2,500 طن أسمدة زراعية مدعمة – 2,713 طن مبيدات ومخصبات زراعية منتهية الصلاحية – 3 طن مواد خام منتهية الصلاحية – 1,476 طن منتج نهائى لمبيدات ومخصبات مغشوشة ومقلدة).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.