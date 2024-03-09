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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

توابيت ومومياء.. تفاصيل عثور لصوص الآثار على كنز فرعونى ببنى سويف

صدى البلد

نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية فى ضبط واحدة من أكبر قضايا التنقيب عن الاثار فى محافظة بنى سويف. 

 أكدت معلومات وتحريات قطاع شرطة السياحة والآثار برئاسة اللواء حسام حسن عبد الحليم بالاشتراك مع قطاع الامن العام تنسيقاً ومديرية أمن بنى سويف قيام (تشكيل عصابى يضم 3 عناصر إجرامية) بالحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار وإخفائهم بعض القطع الأثرية داخل قطعة أرض فضاء بدائرة مركز شرطة ناصر ببنى سويف¬.

العثور على مومياء وتوابيت اثرية

 عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم.. وبحوزتهم 437 قطعة أثرية عبارة عن (٣ توابيت خشبية بداخل إحداها مومياء - ٤٠٠ تمثال حجرى - ٢٩ تميمة - ٢ قناع خشبى خاص بالتوابيت المضبوطة - تمثال خشبى - ٢ قنينة من الفخار).. ⁠وبمواجهتهم إعترفوا بأن المضبوطات ناتجة عن أعمال الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار بدائرة مركز شرطة الواسطى.

وبعرض المضبوطات على الجهات المختصة أفادت بأثريتها وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

وذلك فى اطار جهود أجهزة وزارة الداخلية  لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الحفر والتنقيب غير المشروع عن الآثار والإتجار بها حفاظاً على ثروات البلاد وتراثها القومى.

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