عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هادي خشبة يفتح النار على إدارة الأهلي بسبب نجم الزمالك

هادي خشبة
هادي خشبة

انتقد هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، ادارة القلعة الحمراء، بسبب الاستغناء عن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال هادي خشبة، في تصريحات تلفزيونية "خلال احداث المباراة قولت ازاي ناصر ماهر، يمشي من النادي الأهلي! ناصر، لديه موهبة كبيرة جدًا" 
.
وأضاف: "كلنا في الأهلي عارفين إن في جيل 97 هناك 3 لاعبين مميزين وهم رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، بالترتيب، فكان من الصعب إنك بعد ما تربي لاعبي وتنمي موهبته وتصعده للفريق الأول وبعده كده تستغنى عنه".

وتابع: "ناصر ماهر، لاعب مفيد لنادي الزمالك واتصور أنه هيكون من اللعيبة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة".

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما  أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 5.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

عكس التوقعات.. أسعار الدواجن اليوم السبت بالأسواق| كم وصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو.. والسبب

بعد مباراة كأس مصر| أول رد فعل لـ حسام حسن.. وهؤلاء لاعبو المنتخب!

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

ترشيحاتنا

دعاء أخر ليلة فى شعبان .. يغفر ذنوبك كلها قبل رمضان

تصعيد خطير.. الحوثيون يُستهدفون القطع العسكرية الأمريكية والدولية

حماس تدعو المجتمع الدولي للتحرك العاجل لوقف العدوان على شعب فلسطين

محمد صلاح يتحدث عن ذكرياته مع كلوب وطموح ليفربول هذا الموسم

صحفية سودانية : التقارير الأممية ليست الحقيقة الكاملة.. والوضع الإنساني أسوأ بكثير

نتيجة كلية حقوق عين شمس عبر هذا الرابط.. وحجبها عن هؤلاء


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عالم المصريات حسين عبد البصير: "الأساطير المصرية القديمة" موسوعة عن الديانة وكل ما يتعلق بمعتقدات القدماء| حوار

في عيد ميلادها| إطلالات أثارت الجدل لـ نسرين أمين

طريقة عمل حلى الجيلي و البسكوت| بأسهل الخطوات

لن تصدق.. أسعار هيونداي أكسنت RB في سوق المستعمل

فيديو

السقا ولطفي وباسم يطرحون أغنية مهرجان العتاولة.. فيديو

حر ولا برد.. حالة من عدم الاستقرار بالطقس وتحذير للمواطنين

ويبقى الأثر|القوات المسلحة تنشر فيديوهات الندوة التثقيفية الـ 39 بمناسبة يوم الشهيد

سلسلة ارتفاعات.. الذهب عكس التيار وهذا سعر عيار 21 الآن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ