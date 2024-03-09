هادي خشبة يفتح النار على إدارة الأهلي بسبب نجم الزمالك

انتقد هادي خشبة، نجم الأهلي السابق، ادارة القلعة الحمراء، بسبب الاستغناء عن ناصر ماهر، صانع ألعاب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك.

وقال هادي خشبة، في تصريحات تلفزيونية "خلال احداث المباراة قولت ازاي ناصر ماهر، يمشي من النادي الأهلي! ناصر، لديه موهبة كبيرة جدًا"

.

وأضاف: "كلنا في الأهلي عارفين إن في جيل 97 هناك 3 لاعبين مميزين وهم رمضان صبحي، ناصر ماهر، كريم نيدفيد، بالترتيب، فكان من الصعب إنك بعد ما تربي لاعبي وتنمي موهبته وتصعده للفريق الأول وبعده كده تستغنى عنه".

وتابع: "ناصر ماهر، لاعب مفيد لنادي الزمالك واتصور أنه هيكون من اللعيبة الأساسية للفريق في الفترة المقبلة".

وتوّج الأهلي ببطولة كأس مصر بعد فوزه على الزمالك بثنائية نظيفة فى المباراة التي جمعتهما أمس، الجمعة، باستاد "الأول بارك" بمدينة الرياض السعودية.

ويستعد الأهلى لمواجهة البنك الاهلى فى التاسعة والنصف مساء الثلاثاء المقبل باستاد القاهرة الدولى، في اللقاء المؤجل من الأسبوع الخامس عشر لمسابقة الدوري المصري.

ويمتلك الأهلى 17 نقطة في جدول ترتيب الدوري بعدما خاض 7 مباريات حقق الفوز في 5 لقاءات وتعادل في مباراتين ولم يخسر، وسجل لاعبوه 17 هدف وتلقت شباكه 5.