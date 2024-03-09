عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم الكبير

البابا تواضروس
البابا تواضروس

تقدم قداسة البابا تواضروس الثاني، خلال كلمته بعشية سيامة وتجليس عدد من الآباء الأساقفة في الكاتدرائية المرقسية بالعباسية، اليوم السبت، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي لتهنئته الشعب المصري بمناسبة قرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، وجاء حديث قداسة البابا في هذا الصدد كما يلي:


"نشكر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي قدم تهنئة لشعب مصر، لإخوتنا المسلمين بمناسبة شهر رمضان وللمسيحيين بمناسبة الصوم الكبير، وذلك في خطابه اليوم.".

جاء هذا على خلفية ما قاله الرئيس السيسي خلال كلمته اليوم بالندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة يوم الشهيد، اليوم، إذ قدم التهنئة للمصريين مسلمين ومسيحيين بقرب حلول شهر رمضان والصوم الكبير، حيث تتزامن بدايتا الصومين هذا العام، يوم الاثنين المقبل الموافق ١١ مارس.

البابا تواضروس السيسي شهر رمضان الصوم الكبير شهر رمضان والصوم الكبير

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح شهادة 30%.. إجراء جديد من البنك الأهلي لعملائه.. ما هو؟

مجدي عبد الغني يطرح تساؤلا بشأن مصطفى شوبير

ميدو: الزمالك أخطأ فى التعاقد مع هذا اللاعب.. ومحمود علاء يستحق فرصة

هجوم ناري من رضا عبدالعال ضد إمام عاشور بسبب احتفاله أمام الزمالك

متى أول رمضان 2024؟.. ليس يوم الإثنين فانتبه ولا تضيع ساعاته الأولى

مفاجأة تنتظر سوق الصرف في مصر| أول تعليق من الرئيس السيسي على التعويم

صدمة في الزمالك بسبب أحمد سيد زيزو

البرلمان يزف بشرى سارة بشأن زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص

موضوعات متعلقة

بمشاركة الشعب .. الكنيسة تكشف تفاصيل إعداد الميرون المقدس برئاسة البابا تواضروس

رجل الصلاة.. الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى رحيل البابا كيرلس| ما سر صداقته القوية مع الرئيس عبد الناصر؟

تفاصيل لقاء البابا تواضروس ورئيس وزراء أرمينيا.. صور

البابا تواضروس يدشن كنيسة "الأنبا أنطونيوس" بحدائق القبة| صور

ترشيحاتنا

مقلب مثير| كهربا مع رامز جاب من الآخر في رمضان 2024

سرق السولار .. إحالة مسئول كبير بمركز البحوث الزراعية للجنايات |تفاصيل

مكتب نتنياهو: الاتصالات مستمرة مع الوسطاء من أجل التوصل لصفقة تحرير الرهائن

مصر تدخل عصر النقل السريع.. DESIRO قطار بطابقين يسافر بسرعة 160 كم/ساعة

البابا تواضروس يشكر الرئيس السيسي على التهنئة بالصوم الكبير

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

طريقة عمل كيكة المقدار الواحد| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل الكنافة بحشوة أرخص من الجبنة وطعمها أجمل

نشطاء يمزقون لوحة بلفور في بريطانيا للفت الانتباه إلى دماء الفلسطينيين

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب أخره"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ