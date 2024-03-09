«أهلي 2005» يخسر أمام إنبي في بطولة الجمهورية

خسر فريق الناشئين لكرة القدم بالنادي الأهلي مواليد 2005، خارج ملعبه أمام إنبي، بهدف دون رد، في المباراة التي أقيمت بين الفريقين اليوم السبت على ملعب إنبي، ضمن الجولة الخامسة من المرحلة النهائية لبطولة الجمهورية، للمنافسة على اللقب.

جاء هدف فوز إنبي في الدقائق الأولى من عمر الشوط الثاني للمباراة.

وبدأ «أهلي 2005» المباراة بتشكيل مكون من:

حراسة المرمى: حازم جمال.

الدفاع: يوسف عبد الحفيظ - أحمد عابدين - معتز محمد - محمود لبيب.

الوسط: أحمد وحيد - يوسف جمال - طارق فوزي - فارس خالد.



الهجوم: محمد رأفت - محمد أحمد «شيبا».

وشارك محمد عبد الله بدلًا من يوسف عبد الحفيظ، وسيف أيمن بدلًا من فارس خالد، وعلي أديب بدلًا من محمود لبيب، ومحمد هيثم بدلًا من محمد رأفت، ويوسف عفيفي بدلًا من طارق فوزي.

بهذه النتيجة توقف رصيد «أهلي 2005» عند 47 نقطة، وسجل الفريق 50 هدفًا مقابل 21 هدفًا في مرماه.