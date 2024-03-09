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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

هالاند يحافظ على حلمه بالانتقال لريال مدريد

هالاند
هالاند

أكدت تقارير صحفية إسبانية، اليوم السبت، أن النرويجي إيرلينج هالاند، نجم مانشستر سيتي، حافظ على حلمه بالتوقيع مستقبلا مع ريال مدريد.

ووفقا لصحيفة "آس"، فإن تصريح هالاند عندما سئل عن ريال مدريد، وإجابته بأنه لا يعرف ما سيحدث معه مستقبلا، تسبب في زلزال بإنجلترا، خصوصًا أن كان يستطيع الإجابة بأن مستقبله في "السيتي".

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن احتمالية رؤية هالاند في مدريد بالمستقبل رغم اقتراب وصول كيليان مبابي، ليست مغلقة تمامًا.

وأوضحت أن ريال مدريد في سبيل حسم الصفقة يراهن على رافاييلا بيمينتا وكيلة هالاند، والتي وضعت بندًا في عقده مع مانشستر سيتي يسمح له بالرحيل بدءًا من صيف 2024، بشرط جزائي في متناول الأندية غير الإنجليزية.

وذكرت أنه إذا استجاب هالاند لضغط السيتي ووافق على تجديد عقده، ستحرص بيمينتا على وضع بند جديد يستطيع الميرينجي التسلل من خلاله لحسم الصفقة.

وكشفت "آس" أن هناك مشكلة في كيفية الجمع بين رواتب هالاند وكيليان مبابي حال تمت صفقة المهاجم الفرنسي، لكن هذا ليس حقيقيًا لأن البرنابيو الجديد سيوفر للنادي الملكي موارد اقتصادية جديدة تبلغ 150 مليون يورو بدءًا من الموسم المقبل.

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