الإسماعيلي يواصل السقوط في الدوري بالتعادل مع المقاولون

واصل الإسماعيلي، مسلسل نتائجه الهزيلة، وتعادل خارج ملعبه بنتيجة 1-1 مع المقاولون العرب، اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة 16 من عمر الدوري المصري.

تقدم الإسماعيلي بهدف محمد عبد السميع في الدقيقة 49، لكن المقاولون تعادل بضربة جزاء احتسبها الحكم طارق مجدي، بعد مراجعة تقنية الفيديو نتيجة لمسة يد، وسجل منها فاروقا نور الدين، هدف التعادل في الدقيقة 76.

وألغى الحكم، هدفا للمقاولون العرب في اللحظات الأخيرة، سجله عمرو مرعي، بداعي التسلل.

ولم يحقق الإسماعيلي، الفوز على المقاولون العرب للمباراة العاشرة على التوالي منذ فوزه بنتيجة 2-0 يوم 2 أبريل/نيسان 2019، قبل ما يقرب من 5 أعوام كاملة.

ولم يفز الإسماعيلي بالدوري للمباراة الرابعة على التوالي، بعد تعادله مع الزمالك والجونة دون أهداف، وخسارته أمام بلدية المحلة بنتيجة 0-1.

وارتفع رصيد الإسماعيلي بقيادة مديره الفني إيهاب جلال إلى 14 نقطة في المركز 14، وله مباراة مؤجلة.

وقاطع المقاولون أيضا الانتصارات، على مدار 9 مباريات متتالية، مع مدربه الحالي محمد عودة.

وارتفع رصيد المقاولون العرب إلى 9 نقاط في المركز قبل الأخير، وله أيضا مباراة مؤجلة.