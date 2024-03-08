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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من الخطيب بعد تتويج الأهلي بلقب كأس مصر

لقب كأس مصر
لقب كأس مصر

حرص الكابتن محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي على تهنئة لاعبي الأهلي وجهازه الفني والإداري والطبي، بمناسبة الفوز ببطولة كأس مصر للمرة الـ 39.

أشاد بالروح العالية للاعبين، والإصرار على حسم البطولة لمصلحة الأهلي.

 وأكد "الخطيب" أن هذا الفوز يلقي بالمسئولية على كل عناصر المنظومة، ويدفع الجميع لتحقيق المزيد من الانتصارات على كافة المستويات.

 كما وجه التحية والشكر إلى جماهير الأهلي الوفية، التي تساند النادي وفرقه الرياضية في كل المواقف، لا سيما التي تواجدت في ملعب المباراة مساء اليوم وكان لها دور كبير في تحفيز اللاعبين، ودعمهم ومنحهم الثقة حتى نهاية اللقاء. 

وجدد الكابتن محمود الخطيب الشكر للأشقاء بالمملكة العربية السعودية على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة الذي لاقته بعثة الأهلي، مثلما جرى في السابق أثناء المشاركة في مونديال الأندية، ولاقى فيها فريق الأهلي كل الدعم والمساندة من الأشقاء في السعودية.

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