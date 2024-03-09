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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مانشستر يونايتد يحقق رقما قياسيا في تاريخ الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد
مانشستر يونايتد

حقق مانشستر يونايتد فوزا ثمينا على ضيفه إيفرتون بهدفين دون رد، اليوم السبت، في الجولة 28 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

واستعاد المان يونايتد نغمة الانتصارات بعد سقوطه بآخر جولتين على يد فولهام ومانشستر سيتي.

المثير أن المان يونايتد أصبح بذلك صاحب أكبر انتصارات لفريق على آخر على مدار تاريخ البريميرليج، بحسب شبكة "سكواكا" للإحصائيات.

وأشارت إلى وصول الشياطين الحمر للانتصار الـ41 ضد التوفيز على مدار مواجهاتهما في الدوري الممتاز.

كما أفادت بأن إيفرتون فشل في تحقيق أي فوز منذ بداية عام 2024 في البريميرليج.

ولأول مرة على الإطلاق، لا يستطيع التوفيز الفوز بأول 8 مباريات يخوضها في بداية عام ميلادي بالدوري، وذلك بعد التعادل في 5 مواجهات، والخسارة في 3 أخرى.

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