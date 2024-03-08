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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس مصر| حسين الشحات: سعيد باللقب الـ14 مع الأهلي ‏

صدى البلد

عبر حسين الشحات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج باللقب ‏الـ14 في تاريخه مع الأهلي، بعد الفوز اليوم بكأس مصر على حساب الزمالك في نهائي ‏البطولة الذي أقيم على استاد الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض.‏

قال الشحات إن الأهلي لم يكن في أفضل حالاته خلال الشوط الأول من مباراة نهائي كأس ‏مصر، ولكن بدعم الجماهير وتعليمات الجهاز الفني بدأ العودة خلال الشوط الثاني ونجح في ‏تسجيل هدفين والفوز بالمباراة.‏

وأكد لاعب الأهلي أن الفوز بلقب كأس مصر هو الأهم، لإسعاد الجماهير الداعمة للفريق أينما ‏تواجد وفي كل المحافل التي يشارك بها.‏

وشدد حسين الشحات على أن اللعب للأهلي وارتداء القميص الأحمر شرف كبير وبوابة لكتابة ‏تاريخ واسم كبير لأي لاعب، متمنيًا مواصلة حصد كل الألقاب مع الفريق سواء على ‏المستويين الإفريقي أو المحلي. ‏

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بهدفين دون رد، سجل هدف التقدم ‏إمام عاشور في الدقيقة 83، وأضاف أفشة الهدف الثاني في الدقيقة 5 من الوقت المحتسب ‏بدلًا من الضائع، ليرفع الأهلي رصيده من البطولة إلى الرقم 39.‏

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