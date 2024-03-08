اللجنة البارالمبية تعلن تفاصيل استضافة كأس العالم لرفع الأثقال وإفريقيا للساق الواحدة

عقدت اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفي مؤتمرًا صحفيًا، للإعلان عن عدد من الملفات الرياضية المهمة.

وشهد المؤتمر الإعلان عن استضافة مصر لبطولة كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ خلال الفترة من 20 إلى 24 مارس الجاري، و كذلك استضافة مصر لبطولة كأس الأمم الأفريقية للساق الواحدة في القاهرة خلال الفترة من 19 إلى 29 أبريل المقبل، إضافة إلى الإعلان عن خطة إدارة المسئولية المجتمعية باللجنة البارالمبية المصرية.

وأكد الدكتور حسام الدين مصطفى أن 35 دولة ستشارك في كأس العالم لرفع الأثقال البارالمبي في شرم الشيخ، مشيرا إلى أن هذه البطولة مؤهلة لدورة الألعاب البارالمبية في باريس 2024.

وأوضح مصطفى أن بطولة كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم للساق الواحدة ستشهد مشاركة 16 منتخبًا يتنافسون على اللقب، وكذلك يتنافسون على حجز ثلاثة مقاعد مؤهلة لكأس العالم 2026.

وخلال المؤتمر تم توقيع اتفاقية تعاون بين اللجنة البارالمبية المصرية والاتحاد المصري للثقافة الرياضية، واتفاقية تعاون أخرى بين اللجنة البارالمبية المصرية ومؤسسة "ويانا".

شهد المؤتمر حضور الدكتور حسام الدين مصطفى رئيس اللجنة البارالمبية المصرية، وأحمد آدم نائب رئيس مجلس الإدارة، وعماد رمضان أمين صندوق اللجنة البارالمبية، وعمرو الحداد مساعد وزير الشباب والرياضة، وأيمن بدرة نائب رئيس الاتحاد المصري للثقافة الرياضية، وداليا ممدوح نائب الرئيس التنفيذي لمجلس أمناء مؤسسة ويانا، وشيماء سعود مدير إدارة المسئولية المجتمعية باللجنة البارالمبية المصرية، ولفيف من الإعلاميين.

جدير بالذكر أن اللجنة البارالمبية المصرية برئاسة الدكتور حسام الدين مصطفى، تولي اهتمامًا كبيرًا برياضات ذوي الإعاقة بالتنسيق والتعاون مع وزارة الشباب والرياضة والاتحادات الرياضية التي تضع في أجندتها النشاط البارالمبي.

وتستهدف اللجنة البارالمبية المصرية تأهيل أكبر عدد من اللاعبين في مختلف الرياضات للمشاركة في دورة الألعاب البارالمبية باريس 2024 وتحقيق المزيد من الإنجازات للرياضة المصرية.