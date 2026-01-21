«البياضي» يُواجه الحكومة بطلب إحاطة عاجل بسبب تعطّل تكليف خريجي الكليات الصحية

تقدّم النائب د. فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم بطلب إحاطة موجّه إلى كلٍ من السيد رئيس مجلس الوزراء والسيد وزير الصحة والسكان، بشأن التأخر غير المبرر في تنفيذ قرارات تكليف خريجي كليات العلوم الطبية التطبيقية، وطلاب طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي، رغم استيفائهم جميع الشروط القانونية والإدارية، وإعلان نتائج ترشيحهم وجهات تكليفهم عبر الموقع الرسمي لوزارة الصحة.

وأوضح «البياضي» أن عشرات الخريجين تم تجاوز أسماؤهم بقرارات لاحقة، فيما لم تصدر قرارات التكليف لدفعات كاملة من خريجي طب الأسنان والصيدلة والعلاج الطبيعي حتى الآن، بالمخالفة لنتائج المنظومة الإلكترونية الرسمية، بما يُعد إخلالًا صريحًا بحقوقهم وخرقًا لمبدأ العدالة والمساواة وشفافية نظام التكليف.

وأكد أن هذا الخلل لا يضر بالخريجين فقط، بل ينعكس سلبًا على كفاءة المنظومة الصحية ويعمّق عجز الكوادر الطبية، بما يؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة في ظل التوسع في المنشآت الصحية وتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل.

وطالب النائب الحكومة بإصدار قرارات تكليف فورية لجميع المستوفين للشروط، والالتزام الكامل بنتائج النظام الإلكتروني، ووضع آلية رقابية صارمة تمنع تكرار هذه التجاوزات، مع إعلان جدول زمني واضح للتنفيذ، وتقديم تقرير لمجلس النواب يوضح أسباب التأخير والمسئول عنه.

كما طالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الشئون الصحية بمجلس النواب لمناقشته واتخاذ ما يلزم، ومحاسبة المسؤولين عن تعطيل تنفيذ قرارات التكليف، صونًا لحقوق الخريجين، وترسيخًا لهيبة القانون، وتعزيزًا لكفاءة منظومة الرعاية الصحية في مصر.