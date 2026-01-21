أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

قدّم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة.
طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة
المقادير:
500 جرام كنافة شعر طازجة
200 جرام سمنة مذابة
300 جرام جبنة عكاوي (منقوعة لإزالة الملوحة) + 100 غرام جبنة موزاريلا (اختياري للمدّة)
كوب قطر (شيرة)
الطريقة لتحضير الكنافة النابلسية الاصلية :
1 فتّت الكنافة بيدك وضعها في وعاء.
2 اسكب السمنة المذابة فوق الكنافة وقلّبها حتى تتشرب السمنة تمامًا.
3 ضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة واضغط عليها جيدًا حتى تتماسك.
4 وزّع الجبن فوق الكنافة بالتساوي.
5 أضف بقية الكنافة واضغط برفق حتى تغطي الجبن.
6 أدخلها فرن ساخن (180 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة حتى تحمر الأطراف والوجه.
7 اسكب القطر البارد على الكنافة الساخنة فور خروجها من الفرن.
8 قدمها ساخنة مع رشة فستق حلبي مطحون للزينة.