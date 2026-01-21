أسهل طريقة لعمل الكنافة النابلسية الأصلية.. خطوة بخطوة

قدّم الشيف أحمد شرارة عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك ، طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة.

طريقة عمل الكنافة النابلسية الأصلية خطوة بخطوة

المقادير:

500 جرام كنافة شعر طازجة

200 جرام سمنة مذابة

300 جرام جبنة عكاوي (منقوعة لإزالة الملوحة) + 100 غرام جبنة موزاريلا (اختياري للمدّة)

كوب قطر (شيرة)

الطريقة لتحضير الكنافة النابلسية الاصلية :

1 فتّت الكنافة بيدك وضعها في وعاء.

2 اسكب السمنة المذابة فوق الكنافة وقلّبها حتى تتشرب السمنة تمامًا.

3 ضع نصف كمية الكنافة في صينية مدهونة بالسمنة واضغط عليها جيدًا حتى تتماسك.

4 وزّع الجبن فوق الكنافة بالتساوي.

5 أضف بقية الكنافة واضغط برفق حتى تغطي الجبن.

6 أدخلها فرن ساخن (180 درجة مئوية) لمدة 30 دقيقة حتى تحمر الأطراف والوجه.

7 اسكب القطر البارد على الكنافة الساخنة فور خروجها من الفرن.

8 قدمها ساخنة مع رشة فستق حلبي مطحون للزينة.