ترامب: نحرز تقدمًا نحو وقف الحرب بين روسيا وأوكرانيا.. والاقتصاد الأمريكي حقق أداء رائعا
مصر في مجلس السلام بزعامة ترامب.. رسالة استراتيجية تُثمن دور القاهرة باستقرار المنطقة
ترامب: نقدر ما فعله الرئيس السيسي من أجل غزة ونريد السلام في الشرق الأوسط
حقيقة حصول زيزو على حكم ضد الزمالك من اتحاد الكرة
الأهلي يضم عمرو الجزار لمدة 4 مواسم ونصف
النيابة العامة تُجري تفتيشًا لمركز إصلاح وتأهيل الوادي الجديد
ترامب: معدلات الجريمة في الولايات المتحدة الأفضل منذ 100 عام.. وواشنطن أصبحت آمنة
على رأسهم مرموش.. تصرف مفاجئ من لاعبي مانشستر سيتي بعد الهزيمة من جليمت
ترامب: الرئيس السيسي قائد عظيم.. علاقتنا بمصر مثالية وسنعمل على حل أزمة سدّ النهضة
انتخابات المهندسين.. 21 مرشحًا على منصب النقيب العام و107 على المكملين
ترامب: الولايات المتحدة أنهت نزاعات وحروب خلال عام واحد فقط
انضمام ثماني دول عربية وإسلامية إلى "مجلس السلام" بدعوة من ترامب
علامات وأعراض تكشف السرطان بسرعة

السرطان
السرطان

يلعب اكتشاف السرطان المبكر دورا كبيرا في زيادة نسبة الشفاء  لذا من المهم معرفة العلامات والأعراض العامة.

أعراض السرطان 

واليكم أهم علامات وأعراض السرطان العامة وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

الإرهاق
وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد
تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن
تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة
تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل
سعال مستمر أو صعوبة في التنفس
صعوبة في البلع
بحَّة الصوت
عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل
ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات
حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف
نزيف أو كدمات بلا سبب معروف .

متى يجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا طبيًا إذا كانت لديك أي مؤشرات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.

وإذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع الطبيب، واسأله عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.

