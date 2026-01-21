علامات وأعراض تكشف السرطان بسرعة

يلعب اكتشاف السرطان المبكر دورا كبيرا في زيادة نسبة الشفاء لذا من المهم معرفة العلامات والأعراض العامة.

أعراض السرطان

واليكم أهم علامات وأعراض السرطان العامة وفقا لما ذكره موقع مايو كلينك.

الإرهاق

وجود كتلة أو منطقة سميكة يمكن الشعور بها تحت الجلد

تغيّرات في الوزن، ويشمل ذلك زيادة أو فقدان غير مقصود للوزن

تغيّرات في الجلد، مثل اصفراره أو اسمراره أو احمراره، أو الإصابة بتقرحات لا تلتئم، أو ظهور تغيّرات في الشامات الموجودة

تغيّرات في عادات التبرّز والتبوّل

سعال مستمر أو صعوبة في التنفس

صعوبة في البلع

بحَّة الصوت

عسر الهضم المستمر أو الشعور بالانزعاج بعد الأكل

ألم مستمر مجهول السبب في المفاصل أو العضلات

حمى أو تعرّق ليلي على نحو مستمر وبلا سبب معروف

نزيف أو كدمات بلا سبب معروف .

متى يجب زيارة الطبيب

حدد موعدًا طبيًا إذا كانت لديك أي مؤشرات أو أعراض مستمرة تثير قلقك.

وإذا لم تكن لديك أي مؤشرات أو أعراض ولكنك قلق بشأن خطر إصابتك بالسرطان، فناقش مخاوفك مع الطبيب، واسأله عن اختبارات وإجراءات فحص السرطان المناسبة لك.