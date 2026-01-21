مقـ تول في الجبل.. الداخلية تكشف تفاصيل اختفاء شخص بالبحر الأحمر

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن استغاثة أحد الأشخاص لتغيب شقيقه أثناء عمله بإحدى الشركات بمحافظة البحر الأحمر.

بالفحص تبين عدم ورود بلاغات فى هذا الشأن، وأكدت التحريات أن وراء تغيب المذكور (4 أشخاص "أحدهم عامل بذات الشركة التى يعمل بها المتغيب") حيث علم المذكور باستلام المتغيب مبالغ مالية من مقر الشركة لتوصليها لأحد العملاء فقام بالاتفاق مع باقى المتهمين على سرقة المبلغ المالى ، وقاموا باستدراجه لإحدى المناطق الجبلية بمحافظة البحر الأحمر وأطلق أحدهم عيارا ناريا تجاهه من سلاح نارى كان بحوزته، ما أدى لوفاته واستولوا على المبلغ المالى الذى بحوزته وإخفاء جثمانه بذات المنطقة.

أمكن ضبطهم ، وتم بإرشادهم استخراج جثمان المتوفى المذكور وضبط السلاح النارى المستخدم فى التعدى والمبلغ المالى المستولى عليه .

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.