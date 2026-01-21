تصريح للرئيس السيسي تصدر الإعلام الأمريكي.. وترامب يصفه بـ القائد العظيم| تفاصيل

أكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس الأمريكي ترامب معجب جدًا بشخصية الرئيس السيسي، وقدم الشكر له، وقال إنه قائد عظيم».

وأضاف «موسى» خلال برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد» أن الرئيس السيسي منذ 10 سنوات التقى بالرئيس ترامب أثناء ترشحه في المرحلة الأولى، وكان الرئيس ترامب معجبًا بالرئيس السيسي، وقبل إعلان نتيجة الانتخابات قال الرئيس السيسي إن الفائز سيكون ترامب وأخذها الإعلام الأمريكي ونشر التصريح كما هو، ومنذ ذلك الحين أصبحت هناك علاقة جيدة بينهما».

ترامب يشيد بكلمة الرئيس السيسي

وأوضح أن هناك تعاون كبير جدًا بين الرئيسين، والرئيس ترامب أشاد بكلمة الرئيس السيسي، مشددا على أن الرئيس السيسي يلعب دورًا أساسيًا في غزة، وأثنى على الدور المصري فيما يحدث في غزة».

واختتم: «دائمًا الرئيس ترامب يشيد بالرئيس السيسي ومصر، والرئيس ترامب لا يتحدث عن أحد هكذا، مشيرًا إلى أن أوروبا يهاجمها دائمًا، ويقول لهم: لولا أمريكا لكنتم تتحدثون الفرنسية أو الألمانية، ومفيش حاجة بتم إلا بوجود مصر، وجود مصر أساسي، والرئيس ترامب تحدث في هذا الموضوع بمنتهى القوة»".