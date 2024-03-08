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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مش مشغول بعدد البطولات| تصريحات نارية من كهربا بعد التتويج بكأس مصر

كهربا
كهربا

أعرب محمود عبد المنعم كهربا، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالتتويج بلقب كأس مصر على حساب الزمالك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم. 

ووجه كهربا الشكر للاعبين والجهاز الفني على المجهود الذي توج بالفوز اليوم، بالإضافة إلى الشكر والتقدير للجمهور الداعم والرائع الذي يساند الفريق في كل مكان. 

وعن عدد ألقابه مع الأهلي أكد كهربا أنه غير مشغول بالعدد السابق لبطولاته مع الفريق، لأنه يتطلع لمسيرة أطول مع الأهلي يتخللها مزيد من البطولات.

وعن الضغوط التي يتعرض لها قال كهربا: من الطبيعي التعرض لضغوطات لأنني ألعب للأهلي، ولكن تركيزي دائمًا في الملعب فقط دون الالتفات لضغوطات أو بعض الشائعات. 

وشدد كهربا على التزامه بتعليمات الجهاز الفني ورؤيته دائمًا، وأن دوره هو السعي لتقديم أفضل ما لديه مع زملائه من أجل الفوز وتحقيق البطولات. 

وتوج الأهلي بلقب كأس مصر بعد الفوز على الزمالك بنتيجة ٢-٠، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم في مدينة الرياض بالسعودية.
 

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