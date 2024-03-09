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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

8 - 1| باير ميونيخ يكتسح ماينز في الدوري الألماني

بايرن ميونيخ
بايرن ميونيخ

اكتسح بايرن ميونخ ضيفه ماينز بنتيجة 8-1، في اللقاء الذي أقيم على ملعب أليانز أرينا مساء اليوم السبت، ضمن لقاءات الجولة رقم 25 من الدوري الألماني.

سجل أهداف البايرن هاري كين في الدقائق 13- 45- 70 وليون جوريتسكا  في الدقيقتين 20- 90، وتوماس مولرفي الدقيقة 47 وجمال موسيالا في الدقيقة 61 وسيرجي جنابري في الدقيقة 66، بينما سجل هدف ماينز الوحيد ناديم أميري في الدقيقة 31.

بتلك النتيجة رفع البايرن رصيده إلى 57 نقطة في المركز الثاني، بينما تجمد رصيد ماينز عند 16 نقطة في المركز 17.

نجح بايرن ميونخ في افتتاح التسجيل مبكرا في الدقيقة 13، بعدما أرسل مولر بينية مميزة لموسيالا داخل المنطقة لينفرد بالحارس زينتنر، ولكنه فضل التمرير لكين أمام المرمى الخالي الذي سجل بسهولة في الشباك.

وكاد كين أن يضيف الهدف الثاني سريعا في الدقيقة 14، بتسديدة أرضية قوية من داخل المنطقة، أمسك بها زينتنر.

وتمكن البايرن من إضافة الهدف الثاني بالفعل في الدقيقة 20 بصورة خادعة، من خلال تنفيذ سريع لركلة حرة من الجانب الأيمن من قبل كيميتش، ليرتقي كين لعرضية مسددا رأسية اصطدمت بالقائم وتابعها جوريتسكا بتسديدة في الشباك.

وبحث البايرن عن إضافة الهدف الثالث بتسديدة أرضية من كيميتش من الجانب الأيمن لمنطقة الجزاء في الدقيقة 27، مرت إلى جوار القائم.

وفي الدقيقة 30 تحصل البايرن على ركلة جزاء لوجود لمسة يد على فان دين بيرج، قبل أن تظهر تقنية الفار اصطدام تسديدة كين بظهره وليس بيده ويتراجع الحكم عن احتسابها.

وقلص ماينز الفارق في الدقيقة 31 بصورة رائعة، وذلك من مخالفة نفذها أميري بتسديدة صاروخية سكنت شباك نوير.

وعم الصمت ملعب أليانز أرينا بعد سقوط جويلافوجي على أرض الملعب وفقدانه للوعي للحظات، ليغادر بعدها أرض الملعب بعد استعادة الوعي.

وكاد ماينز أن يعدل النتيجة في الدقيقة الثانية من الوقت بدل الضائع، بتلاعب جرودا بدفاع البايرن قبل أن يسدد كرة علت العارضة بقليل.

ورد عليه مولر بعدها مباشرة برأسية، أبعدها فان دين بيرج من على خط المرمى.

وقع كين على الهدف الثالث للبايرن والثاني له في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع، بتلقي بينية طولية داخل المنطقة نجح في ترويضها لينفرد بحارس المرمى ويسدد في الشباك، لينتهي الشوط الأول بتقدم البايرن (3-1).

وبدأ البايرن الشوط الثاني بقوة بإضافة الهدف الرابع في الدقيقة 47، بعدما مرر موسيالا كرة سحرية لمولر داخل منطقة ال6 ياردة، ليسدد بسهولة في الشباك.

وحاول أميري التعويل على تسديداته القوية مرة أخرى، بتسديدة من خارج المنطقة في الدقيقة 52 أمسك بها نوير.

وعاد ماينز للمحاولة بتسديدة مقوسة مميزة من جرودا من على حدود المنطقة في الدقيقة 56، مرت بقليل إلى جوار القائم.

واستمر مهرجان الأهداف لبايرن بإضافة الهدف الخامس في الدقيقة 61، بعدما أرسل كين بينية مميزة لموسيالا داخل منطقة الجزاء، ليسدد الأخير كرة أرضية قوية سكنت الشباك.

وترك البديل جنابري بصمته بتسجيل الهدف السادس في الدقيقة 66، بعدما تابع جنابري عرضية من جوريتسكا داخل المنطقة، ليسدد كرة على الطائر بالكعب مرت من بين قدمي حارس المرمى.

ودون كين على الهاتريك في الدقيقة 71، بعدما ارتقى داير لعرضية من ركلة ركنية مسددا رأسية تصدى لها زينتنر، وتابعها كين برأسية سكنت الشباك، وألغى الحكم الهدف أولا بداعي التسلل قبل أن يحتسبه بعد الرجوع لتقنية الفار.

وسجل جوريتسكا الهدف الثامن في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، بالارتقاء لعرضية مسددا رأسية سكنت الشباك، لينتهي اللقاء بفوز البايرن بنتيجة 8-1.

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