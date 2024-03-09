وكيل وزارة الأوقاف: إذاعة صلاة التراويح أحدث نقلة في البث التلفزيوني| فيديو

قال الدكتور هشام عبد العزيز ، وكيل وزارة الأوقاف، إنه شهد على حدث نقل صلاة التراويح في شهر رمضان الماضي، لافتا إلى أن ن قناة الحياة بذلت مجهودا العام الماضي لبث شعائر صلاة التراويح.

وتابع الدكتور هشام عبد العزيز ، خلال لقائه لبرنامج " الحياة اليوم " ، والمذاع على فضائية " الحياة " ، أن نقل صلاة التراويح تسبب في عمل نقلة غير مسبوقة في تاريخ التلفزيون ، وكان سببا في فرح وسرور المصريين .

أكمل : كان بتجيلي تليفونات من جوا مصر تعبر عن فرحتهم بالبث التلفزيوني لصلاة التراويح من مسجد الحسين .

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