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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

بطل مصر أحمد الجندي: سعيد بذهبية كأس العالم وهدفي الذهب في باريس

صدى البلد

أعرب بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث عن سعادته بالتتويج بذهبية كأس العالم في منافسات الفردي رجال،  خاصة أن الذهبية تأتي ضمن موسم الأولمبياد وقوة منافسة من جميع المنتخبات المشاركة.

وقال الجندي في تصريحات عقب تتويجه: الفترة الماضية كانت صعبة بالنسبة لي حيث عانيت من الإصابة أتمنى ألا يحدث هذا الأمر مجددا،  هدفي أن أواصل الموسم بنفس القوة والإصرار.

وواصل الجندي: لا أستطيع وصف فرحتي ، اليوم نافست وحققت المركز الأول بفضل تشجيع وحماس الجمهور الذي حضر المنافسات رغم عدم جاهزيتي بنسبة ١٠٠% ، التشجيع كان محفزا لي لأقصى درجة و
أتمنى استمرار مساندة الجمهور لي و لباقي زملائي بالمنتخب حتى أولمبياد باريس.

وأضاف أن منافسات كأس العالم في مصر لها مذاق مختلف وتعطي أفضلية للاعبين المصريين الذين يؤدون أفضل ما لديهم وسط تشجيع أسرهم وأصدقائهم بجانب التنظيم المميز للجامعة الأمريكية بالقاهرة التي تذلل كافة الصعاب لجميع الأبطال الرياضيين .

وأتم الجندي تصريحاته مؤكدا أنه وباقي لاعبي المنتخب المصري للخماسي الحديث هدفهم الذهب في أولمبياد باريس لإسعاد الجمهور الذي ينتظر الكثير منهم في الحدث الأهم هذا العام.

وتوج ثنائي المنتخب المصري للخماسي الحديث أحمد الجندي ومعتز وائل، بميداليتين ذهبية وفضية على الترتيب في بطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر في الفترة من 5 إلى 10 مارس الجاري على ملاعب الجامعة الأمريكية بالتجمع الخامس.

وتمكن بطل مصر الأولمبي أحمد الجندي من الفوز بالمركز الأول والذهبية برصيد نقاط 1513، فيما احتل معتز المركز الثاني 1511، وحصل على الميدالية البرونزية البولندي كاميل كاسبارجاك برصيد نقاط 1503.

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