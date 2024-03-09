لطلاب الجامعات أبرز الوظائف الأكثر طلبا في عام 2024

شروط واجب توافرها في برامج الكليات لتصبح بمواصفات عالمية

"مبدعون باختلاف".. ملتقى المبادرات الطلابية بالجامعات يضع برامج متنوعة لتنمية المهارات

قال الدكتور محمد مرعي أستاذ مساعد بكلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس إن المرحلة الجامعية أهم مراحل التعليم لذلك علي الطالب الانتباه والاهتمام الي كل ما تقوم به الجامعة مثال "حضور الندوات والمؤتمرات وملتقي التوظيف التي تقوم به كافة الجامعات المصرية لجب تدريب وفرص عمل حقيقة للطلاب .

وأكد الدكتور محمد مرعي خلال تصريحاته لـ صدى البلد أن الجامعات المصرية تنتظم العديد من الدورات التدريبية والكورسات لكافة التخصصات بالجامعة مشيرا الي ضرورة حضور جميع الكورسات اللازمة والدورات التدريبية ليتأهل لسوق العمل بشكل سليم .



وأكد مرعي أن التغيرات التي فرضتها جائحة كورونا على الأعمال والمشروعات ومدى قدرة رواد الأعمال على استثمار الفرص الناشئة في تقنية المعلومات والبرمجيات والتعليم .

وأضاف الدكتور محمد مرعي أن فرص العمل عبر شبكة الإنترنت اكتسبت شعبية واسعة بين الأشخاص في جميع أنحاء العالم ولا تحتاج غالبية هذه المهن عبر الإنترنت إلى الخبرة أو اكتساب مهارات كبيرة في مجال التكنولوجيا والتقنيات المتقدمة على العكس من ذلك تعتمد هذه الوظائف على قدرة الشخص على المثابرة والإبداع أكثر من الاعتماد على الأموال، التي تعتبر خطوة رئيسية في بعض الأعمال الأخرى.

وأكد الدكتور محمد مرعي أن العمل الحر، أو فريلانس، فرصة أمام حديثي التخرج وطلاب الجامعات الموهوب،لافتا لابد أن يعرف الطالب او الخريج ما يطلبه سوق العمل قبل البدء في البحث ،لافتا أنه توجد منصات تحتوي على حسابات تجريبية لمعرفة كيفية العمل عبر عبر الإنترنت.



وذكر الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه لابد من توافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل لافتا أنه يجب إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس .

وأشار الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد أن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لاعطاء جيل قادر علي تحديات المستقبل ومتطلباته .

وأوضح أن الجامعات طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية هو خلق فرص عمل للطلاب .

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه يوجد إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلي مستوي الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.



حرص معهد إعداد القادة، على إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه المعهد للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالى "Think_Tank".

ويقام الملتقي القمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام على تنوع برنامج الملتقى ليتضمن ممارسة الأنشطة التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، قائلاً: "نؤمن بأهمية الأنشطة المتكاملة في تعزيز قدرات الطلاب وتطوير شخصياتهم بشكل متوازن، حيث تساعدهم على اكتشاف ميولهم واستغلال إمكاناتهم بشكل أمثل، كما تنمي لديهم روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي."

وأضاف همام أن المعهد حريص على توفير بيئة داعمة ومحفزة للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن هذه الأنشطة تمثل فرصة للاحتكاك بين الطلاب من مختلف الجامعات والمعاهد وتبادل الخبرات والآراء حول مختلف القضايا والمجالات، وإبراز إبداعاتهم وقدراتهم المتنوعة.