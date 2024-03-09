أستاذ مناهج يكشف عن الشروط الواجب توافرها بالبرامج الجديدة بالكليات

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه لابد من توافر عدة شروط في البرامج الجديدة بالكليات لتصل إلى مستويات عالمية تتواكب مع وظائف المستقبل، مع مراعاة متطلبات الثورة الصناعية الرابعة والخامسة ودعم احتياجات الدولة بما يتيح القدرة على مواجهة تحديات المستقبل، لافتا إلى أنه يجب إضافة التكنولوجيا كمادة أساسية في المدارس .

وأشار الدكتور حسن شحاتة خلال تصريحاته لـ صدي البلد إلى أن الجامعات المصرية تخطو خطوات واضحة وثابتة في الطريق إلى جامعات الجيل الرابع من خلال تطوير منظومة التحول الرقمي لاعطاء جيل قادر علي تحديات المستقبل ومتطلباته .

وأوضح أن الجامعات طرحت برامج متخصصة للغاية تتماشي مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي،التي سوف تساهم كثيرا خلق فرص عمل للطلاب وهذا من اهم دوافع تحديث البرامج بالجامعات المصرية هو خلق فرص عمل للطلاب .

قال الدكتور حسن شحاتة أستاذ المناهج بجامعة عين شمس أنه يوجد إنشاء العديد من الكليات الجديدة واستحداث البرامج الجديدة في كافة الكليات وعلي مستوي الجامعات المصرية مثال أول كلية للدراسات العليا للنانو تكنولوجي في مصر والشرق الأوسط.



وكان قد حرص معهد إعداد القادة، على إقامة العديد من الأنشطة المتنوعة سواء كانت رياضية أو ثقافية أو فنية، وذلك على هامش فعاليات الملتقى القُمي للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد الذي ينظمه المعهد للعام الثالث على التوالي تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالى "Think_Tank".

ويقام الملتقي القمي برعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى مستشار الوزير لشؤون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف وكيل المعهد.

وأكد الدكتور كريم همام على تنوع برنامج الملتقى ليتضمن ممارسة الأنشطة التي تسهم في صقل المواهب وتنمية المهارات وإطلاق الطاقات الإبداعية لدى الطلاب، قائلاً: "نؤمن بأهمية الأنشطة المتكاملة في تعزيز قدرات الطلاب وتطوير شخصياتهم بشكل متوازن، حيث تساعدهم على اكتشاف ميولهم واستغلال إمكاناتهم بشكل أمثل، كما تنمي لديهم روح المنافسة الشريفة والعمل الجماعي والتفكير الإبداعي."