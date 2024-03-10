عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

في عيد ميلادها.. تعرف على عدد زيجات هيفاء وهبي وأهم أعمالها

هيفاء
هيفاء

يحل اليوم عيد ميلاد الفنانة هيفاء وهبي ، والتي حققت نجاحا كبيرا وشهرة واسعة في مصر والوطن العربي بجمالها .

ونرصد محطات هيفاء وهبي 

 

بدأت هيفاء الصعود على سلم الشهرة من خلال بوابة مسابقات الجمال في لبنان، وبالفعل حازت لقب ملكة جمال لبنان في 1992، لكن الجائزة سحبت منها بعد علم اللجنة بوجود ابنة لدى هيفاء من زوجها السابق ابن عمتها نصر فياض؛ حيث تزوجت منه في بداية التسعينات وأنجبت منه "زينب" وانفصلت عنه سريعاً، وقبل أن تقدم في مسابقة ملكة الجمال عملت في صغرها في محل لبيع المجوهرات.

بعد سحب الجائزة من هيفاء؛ بدأت التوجه نحو الاستعراض واتجهت للعمل كعارضة أزياء ونجحت في هذا حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء في العالم العربي، وبعد صعودها الدرجة الأولى من النجاح اتجهت إلى إصدار الألبومات الغنائية وعدد من الأغاني المصورة. بدأ الجمهور يتعرف إلى هيفاء عندما قامت ببطولة إعلان "مكرونة دانا" الذي حقق نجاحاً كبيراً في العالم العربي.

 وعادت عام 1994 لتكون موديلاً في فيديو كليب أغنية "يا قصص" للمطربة جوليا بطرس، وفي عام 1995 كانت موديلاً في فيديو كليب أغنية "بحبك حبيبي" للفنان هاني العمري، وبنفس العام صورت إعلان "مبيض الغسيل"، بعدها بعام كانت موديلاً في كليب الأغنية الشهيرة "ارضى بالنصيب" لسلطان الطرب جورج وسوف، وفي عام 1997 كانت موديلاً في كليب أغنية "يا ميمة" للمطرب اللبناني عاصي الحلاني. الإعلام كان المحطة التالية لهيفاء وهبي؛ حيث عملت مذيعة في شبكة راديو وتلفزيون العرب عام 1999، لكن لم تستمر طويلاً حتى قدمت أول ألبوماتها الغنائية في 2001.

ثم قدمت العديد من الألبومات الغنائية وأحيت عدة حفلات في العديد من الدول العربية، كما طرحت شريطها الغنائي الأول وصورت أغنية "أعشق قلبي والحياة" فيديو كليب للمخرج شادي حنا.

وفي عام 2002، طرحت هيفاء ألبومها "هو الزمان" من إنتاج شركة "روتانا"، وأثارت الجدل بأغنيتها المصورة "أقول أهواك"، حيث انتقاد الكليب الكثير من الجمهور واتهامات لهيفا بعمل ثورة في عالم الفن كونها أول مغنية وقتها تقوم بالرقص والإثارة.

وتجمد رصيد هيفاء وهبي الغنائي عند 6 ألبومات هي: "هو الزمان"، و"بدي عيش"، و"فراشة الوادي"، و"حبيبي أنا"، و"بيبي هيفا"، و"ملكة جمال الكون".

وفي عام 2008، دخلت هيفاء مجال التمثيل ضيفة شرف في فيلم "بحر النجوم"، وفي عام 2009 اختيرت لبطولة فيلم "دكان شحاتة" الذي أخرجه المصري خالد يوسف؛ واستمرت في التمثيل بعد ذلك حتى أصبحت بطلة كل أعمالها الفنية مثل فيلم "حلاوة روح" ومسلسل "كلام على ورق" ومسلسل "مريم" ومسلسل "الحرباية"، ومسلسل "لعنة كارما"، ومسلسل "أسود فاتح".

وفي أبريل 2009، تزوجت هيفاء وهبي رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة، وحقق الثنائي شهرة واسعة من وراء هذا الزواج، حتى دبت الخلافات بينهما؛ لينتهي الأمر بالطلاق في نوفمبر 2012.

وشغلت هيفاء وهبي اهتمام الجمهور بقصة خلافها مع مدير أعمالها المصري محمد وزيري والتي نشبت عقب تصوير فيلم "أشباح أوروبا"، بعدها اتهمته بسرقة مبالغ مالية وعقارات سكنية لها في مصر، وانتهى الأمر بحصول هيفاء على حكم ضد وزيري بحبسه 5 سنوات.

هيفاء وهبي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

1000 جنيه نزول|الذهب يحول مساره للانخفاض بعد قفزة جنونية.. وعيار 21 الآن مفاجأة

انقلاب مفاجئ.. مفاجأة صادمة حول حالة الطقس أول أيام رمضان

المشاكل تتوالى على الزمالك| تحطيم الكراسي وشيكابالا.. ماذا يحدث بالقلعة البيضاء؟

على حسب مصلحتك.. خالد الغندور يفتح النار بسبب هدف إمام عاشور

بتهمة التحريض على العنف .. حازم شومان يواجه عقوبة الحبس 5 سنوات طبقا للقانون

خالد الغندور: عبد الله السعيد اتظلم ومدرب الزمالك خلص عليه

خالد الغندور ينتقد أداء ثلاثي الأهلي بنهائي كأس مصر

لهذا السبب|حسام حسن يتخلى عن نجم الزمالك ويضعه خارج المعسكر.. ماذا حدث؟

موضوعات متعلقة

غناء مدحت صالح.. الانتهاء من تتر مسلسل «امبراطورية ميم»

محتوى خاص لذوي الهمم.. جمال العدل يطرح بودكاست على السوشيال ميديا في رمضان

وفاة والدة محمود البزاوي وتشييع جثمانها في المحلة

لف الاستاد.. عمرو دياب حديث الجميع بعد مباراة القمة

صبري فواز: مفيش حاجة اسمها سينما نظيفة | فيديو

عرائس مملكة السحر والأسرار تودع جمهور مسرح البالون.. الليلة

مسلسلات رمضان 2024 .. كل ما تريد معرفته عن أشغال شقة وقنوات العرض

طارق لطفي عن مسلسل العتاولة: ابني بيخاف مني .. وأحمد السقا أخويا

ترشيحاتنا

الجيش الأمريكي يرسل سفينة تحمل معدات لإنشاء رصيف بحري في غزة

أخبار التكنولوجيا| بعد تراجعه للمركز الثالث.. إيلون ماسك يخسر 40 مليار دولار .. وجوجل تطرد موظفا اعترض كلمة خلال مؤتمر إسرائيلي تحت رعايتها

بعد مصادقة الشيوخ.. الرئيس الأمريكي يوقع اتفاقا لتجنب الإغلاق

سعر الدولار في البنوك اليوم 10-3-2024

تراجعت 50 جنيها.. مفاجأة في أسعار اللحوم قبل رمضان بساعات

خالد الغندور للمطالبين بعقاب شيكابالا: ماذا عن ضرب حسين الشحات للشيبي؟


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بربع الثمن.. بديل لفة قمر الدين بنفس الطعم والفوائد

قبل ما تاخد علاج الصداع.. معلومة مهمة جدا يجب معرفتها للشفاء

ظهور متألق لـ هند صبري في حفل ما قبل الأوسكار .. صور

ياسمينا زيتون ملكة جمال لبنان تفوز على نساء العالم في مسابقة كبري بالهند|فيديو

فيديو

350 ألف جنيه.. تفاصيل شقق الإسكان الاجتماعي المتاحة والأوراق المطلوبة

رمضان 2024| mbc تطرح البرومو الرسمي لبرنامج "رامز جاب من الآخر"

"مش هنفرط في أرضنا" .. ماذا قال الرئيس عن غزة وتكلفة الإعمار

المرتب هيوصل 12 ألفا .. زيادة جديدة في الأجور لتلك الفئات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: في مدرسة الشهادة

النائب أشرف أمين

النائب أشرف أمين يكتب: قراءة متأنية فى الصراع العربى الإسرائيلى 2

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ولاعزاء للفلسطينيات

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تخطط واشنطن لإزاحة نتنياهو عن رئاسة الحكومة؟

شريف نادي

شريف نادي يكتب: دماء في طريق الذهب

اﻟﻤﺰﻳﺪ