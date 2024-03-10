مفاجأة في عدد ساعات صيام أول ايام رمضان.. تفاصيل

تتحرى مصر اليوم رؤية هلال رمضان، إذ تتحرى معظم الدول العربية هلال شهر رمضان مع غروب شمس اليوم الأحد 10 مارس، ويتساءل الكثير من المصريين الآن عن عدد ساعات الصيام في أول ايام رمضان وعن أطول وأقصر أيام الصيام.

عدد ساعات الصيام في شهر رمضان

سيصوم المصرييون نحو أكثر من 13 ساعة يوميا في المتوسط، ولكن يتفاوت عدد ساعات الصيام في شهر رمضان بين كل محافظة وأخرى ، حيث ساعات الصيام من محافظة لأخرى بحسب موقعها الجغرافي، إذ إن الموقع الجغرافي يحدد طوال اليوم والليل لكل موقع.

مفاجأة في عدد ساعات الصيام أول ايام رمضان

تشير الحسابات الفلكية التى أعدها معمل أبحاث الشمس بالمعهد القومى للبحوث الفلكية، إلي أن أول أيام شهر رمضان ستكون الاثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وأن هذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، حيث تكون موعيد صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة ودقيقة.

الإثنين 11 مارس 1 رمضان

مدة ساعات الصوم 13 ساعة و18 دقيقة، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43، الشروق 6:09، الظهر 12:05، العصر 3:28، صلاة المغرب 6:01، العشاء 7:18.

أطول أيام شهر رمضان في عدد ساعات الصيام

واشار إلي أن عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأن آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة، حيث تكون موعيد صلاة المغرب في تمام الساعة السادسة و19 دقيقة.

الثلاثاء 9 أبريل 30 رمضان

مدة ساعات الصوم 14 ساعة و14 دقيقة، السحور 1:45، إمساك 3:45، الفجر 4:05، الشروق 5:34، الظهر 11:56، العصر 3:30، صلاة المغرب 6:19، العشاء 7:39.

هلال شهر رمضان 2024

أصدر المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية التابعة لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بيان هلال شهر رمضان لعام 1445، مؤكدا أن غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً يوم الإثنين 11 مارس 2024 .

وصرح الدكتور طه رابح القائم بإعمال رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأنه طبقاً للحسابات الفلكية التي يقوم بها معمل أبحاث الشمس بالمعهد برئاسة الدكتور ياسر عبد الهادي بأن هلال شهر رمضان لعام 1445، وسوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحاً بتوقيت القاهرة

المحلي يوم الأحد 29 من شعبان 1445 الموافق 10 مارس 2023 وذلك هو (يوم الرؤية).

تابع طه رابح: ويبقى الهلال الجديد لمدة 12 دقيقة بعد غروب شمس ذلك اليوم يوم الرؤية في مكة المكرمة وفي القاهرة 14دقيقة، وفي باقي محافظات جمهورية مصر العربية يبقى الهلال الجديد في سمائها لمدد تتراوح بين 13 - 15 دقيقة، أما في العواصم والمدن العربية والإسلامية فيبقى الهلال الجديد بعد غروب شمس ذلك اليوم لمدد تتراوح بين 4 - 22 دقيقة.

واصل رابح: وبذلك تكون غرة شهر رمضان المعظم 1445 هـ فلكياً يوم الإثنين 11 مارس 2024 .

حالة الطقس في أول أيام رمضان

وعلى جانب آخر كشف الدكتور محمد فهيم رئيس مركز معلومات تغير المناخ، عن حالة الطقس خلال هذا الأسبوع "أول أيام رمضان"، حيث إنه متوقع ارتفاع مؤقت لكنه كبير خارج المعدلات بداية من منتصف الأسبوع القادم ( الاثنين ، الثلاثاء، الاربعاء، الخميس) تتخطى في ذروتها قيم 38 درجة في الصعيد ، وهذا لم يحدث من قبل فى مصر خاصة أمنا فى فصل الشتاء.

وقال "فهيم" خلال تصريحات له، :"نحن في آخر أيام شهر أمشير ( 30 أمشير 1740 ) ، ومع بداية ارتفاع تدريجي في الحرارة خلال الأيام القادمة من هذا الأسبوع وترنحها ما بين شتاء يريد أن يمر ، وما بين صيف في عجلة من أمره" .

وأوضح " رئيس مركز معلومات تغير المناخ أن الأجواء السائدة شتوية مذبذبة بين معتدلة شمالاً مائلة للحرارة فى الوسط حارة جنوباً ، وما زالت باردة ليلاً في كافة الانحاء ، مع بعض هبات الرياح المتقطعة التي تسبب قلق لمزارع الغلة وتعطله عن اداء ريات "هامة جداً" للقمح .

حالة الطقس في شهر رمضان

وخلال أول أسبوع فى شهر رمضان، تتأثر أغلب محافظات الجمهورية بظاهرة جوية تؤثر على الرؤية على الطرق خاصة فى الصباح الباكر وهى الشبورة، حيث تشهد هذه الفترة شبورة مائية صباحا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد لتؤثر بذلك على أغلب محافظات الجمهورية ما يقرب من 20 محافظة تتأثر بالشبورة.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الشبورة تظهر حتى الجمعة المقبل وهو أول أسبوع فى رمضان ولكنها لن تكون مؤثرة بالدرجة الكبيرة وتظهر من الرابعة فجرا وحتى التاسعة صباحا.

دار الإفتاء تستطلع رؤية هلال شهر رمضان

أعلنت دار الإفتاء المصرية، عن موعد استطلاع رؤية هلال شهر رمضان 1445 هجرية، وذلك يوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445 هـ، الموافق 10 مارس 2024.

وأوضحت دار الإفتاء، أن إعلان رؤية هلال شهر رمضان، سيكون من خلال البث المباشر على صفحات دار الإفتاء على مواقع التواصل الإجتماعي.

ونبهت دار الإفتاء المصرية، على أنها المنوطة بإعلان نتيجة رؤية الهلال، مؤكدة أن نتيجة رؤية هلال رمضان سوف يتم نشرها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، منوهة بأن رؤية الهلال تكون عن طريق اللجان الشرعية العلمية التي تضم شرعيين وتضم مختصين بالفلك، وعددها سبع لجان، مبثوثة في أنحاء جمهورية مصر العربية في طولها وعرضها، في أماكن مختارة من هيئة المساحة المصريَّة ومن معهد الأرصاد بخبرائه وعلمائه، فيها شروط الجفاف وشروط عدم وجود الأتربة والمعوقات لرصد الهلال.