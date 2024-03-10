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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

قريباً .. افتتاح علامات تجارية جديدة في «مدينتي ستريب»

صدى البلد

يشهد المركز التجاري "مدينتي ستريب" خلال الفترة القادمة افتتاح العديد من العلامات التجارية الكبيرة لمختلف الأنشطة  ، منها المطعم اللبناني Enab Beirut ومعرض Rozzitte للاثاث و Sumatra Coffee و كافيه Breadfast،

وأيضا سيتم افتتاح العلامات التجارية مثل: سعودي ماركت و Samir & Aly  للأدوات المكتبية ، و Süss للحلويات، ومطعم The BRGR Truck ، وكافيه 1980 ، ومطعم Meat Moot Egypt.

ويعد مدينتي ستريب أحدث المشروعات التجارية في مدينتي، ويتضمن 125 وحدة تجارية بمساحة إيجارية 28 ألف متر مربع، وسيتوفر فيه كافة الخدمات التي يحتاجها سكان مدينتي وسكان شرق القاهرة كلها، إذ يضم مطاعم وكافيهات وفروع للبنوك ومعارض سيارات وجيم وصيدليات ومخابز ومكتبات ومحلات مجوهرات وملابس رياضية وأنشطة تجارية متنوعة، ويعد اكبر مشروع تجاري يقدم خدمات "درايف ثرو" في مدينتي .

وأكد عمر هشام طلعت ، الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال بمجموعة طلعت مصطفى ، أن المجموعة تحرص على أن يضم "مدينتي ستريب" فروعاً لأشهر و أكبر العلامات التجارية في مختلف المجالات، مؤكداً أن المشروع يأتي استكمالا للنجاحات الكبيرة التي حققتها المجموعة في تطوير العديد من المراكز التجارية المتكاملة ووجهات التسوق في مشروعاتها المختلفة، أبرزها أوبن آير مول وكرافت زون واوول سيزونز بارك بمدينتي، وجيت واي وافينيو مول بالرحاب .

ويتواجد "مدينتي ستريب" في موقع مميز جنوب مدينتي على حدود مدينة المستقبل وبالقرب من العاصمة الادارية الجديدة ، ويقع على بُعد 10 إلى 20 دقيقة بالسيارة من التجمع الخامس ومختلف مناطق القاهرة الجديدة ، اذ يمكن الوصول اليه بسهولة من خلال طريق السويس ومن خلال الدائري الأوسطي مباشرة عبر بوابة مدينتي.

مدينتى ستريب مدينتي عمر هشام طلعت مجموعة طلعت مصطفى

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