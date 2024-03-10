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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

ختام الملتقى القمى للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد.. جوائز قيمة للفائزين ومشاركة واسعة

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات

أسدل الستار على فعاليات الملتقى القمى للمبادرات الطلابية بالجامعات والمعاهد، الذي نظمه المعهد تحت شعار "مبدعون باختلاف" للعام الثالث على التوالي، برعاية الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، والدكتورة شيرين يحيى، مستشار الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.


وشهد اليوم الختامي تقديم المجموعات الطلابية لعروض تقديمية عن مبادراتهم أمام لجنتي تحكيم متخصصة، ضمت نخبة من أساتذة الجامعات المصرية.

وتكونت لجنة التحكيم الأولى من الدكتور محمود حامد، عميد كلية التربية الفنية السابق بجامعة حلوان رئيس اللجنة، وعضوية كل من الدكتور عبد المنعم الجيلانى، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور باسم المؤذن، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتورة منار سليم، الأستاذ بكلية التربية.

كما تكونت اللجنة الثانية من الدكتور عبد الله سامي، الأستاذ بكلية العلوم جامعة عين شمس ورئيس اللجنة، وعضوية كل من الدكتور إلهامي صباح، الأستاذ بكلية التربية الفنية، والدكتور عمرو منصور، الأستاذ بكلية الخدمة الاجتماعية، والدكتور عمر عبد الفتاح، المعيد بكلية التربية الرياضية، والدكتور عبد الرحمن عبد الفتاح، المدرس المساعد بكلية التربية الرياضية.

وأعلنت اللجنة عن المبادرات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى، حيث حصلت مبادرة “مبتكرون” على المركز الأول وجائزة قدرها 10 آلاف جنيه، فيما نالت مبادرة “لنتواصل” المركز الثاني وجائزة قيمتها 8 آلاف جنيه، بينما حصلت مبادرة “علشانك” على المركز الثالث وجائزة بقيمة 7 آلاف جنيه.

كما أعلنت اللجنة عن جائزة لجنة التحكيم، حيث حصل على المركز الرابع مبادرة “قاموس الإشارة الأكاديمى”، والمركز الخامس مبادرة “طاقة مش إعاقة”، بينما حصلت مبادرة “رؤية تكنولوجية” على المركز السادس.

وأشاد الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير المعهد، بالمستوى المتميز للمبادرات الطلابية المشاركة، مؤكدًا أن هذا الملتقى يعكس حرص الوزارة على دعم الأنشطة الطلابية والمبادرات الشبابية الهادفة.

وقال همام في تصريح له: "يسعدنا أن نرى هذا العدد الكبير من الطلاب المبدعين الذين يطرحون أفكارًا مبتكرة ومبادرات رائدة، ونحن نؤمن بأن الشباب هم ثروة مصر الحقيقية، ولذلك نسعى جاهدين لتوفير جميع سُبل الدعم لهم وصقل مواهبهم".

من جانبها، أكدت الدكتورة شيرين يحيى، مستشارة الوزير لشئون الطلاب ذوي الإعاقة، أهمية تمكين الطلاب من ذوي الإعاقة ودعم مبادراتهم الإبداعية.

فيما أشاد رؤساء لجان التحكيم، الدكتور محمود حامد والدكتور عبد الله سامي، بجودة المبادرات المقدمة وإبداع الطلاب، مشيدين بدور المعهد في تنمية مهارات الطلاب وصقل مواهبهم.

وأعرب الدكتور سامح شراقى عن سعادته بما وجده من حماس من الشباب تجاه تقديم حلول مبتكرة للتحديات التي تواجه الطلاب من ذوى الهمم.

هذا وقد أشرف على إعداد الطلاب للمبادرات الطلابية، لجنة "Think Tank" المكونة من نخبة من أساتذة الجامعات المصرية، وهم الدكتور سامح شراقي، أستاذ بكلية الإعلام  ورئيس اللجنة، والدكتور محمد العوضي، أستاذ بكلية التجارة، والدكتور عاصم عبد القادر، أستاذ بكلية اللغة العربية، والدكتور محمد عبد الحليم، أستاذ بكلية التربية بجامعة الأزهر، والدكتورة أميمة أحمد، الأستاذ بكلية الدراسات الإنسانية، والدكتورة مروة فرج،  أستاذ بكلية الإعلام.


 

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