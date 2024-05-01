فرنسا تعرض على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس

أفادت القناة 13 العبرية، بأن فرنسا عرضت على إسرائيل ولبنان عقد مفاوضات غير مباشرة في باريس لإيجاد تسوية.

وأوضحت القناة 13 أن إسرائيل أبدت موافقتها على عرض فرنسا لإيجاد تسوية دبلوماسية للجبهة الشمالية.

وأعلن رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي هرتسي هاليفي، مساء اليوم الأربعاء، أن تل أبيب تستعد لهجوم عسكري على الجبهة الشمالية وهي لبنان.

جاء تصريحات هاليفي خلال إجرائه تقييماً للوضع عند الحدود الشمالية مع لبنان مع قائد القيادة الشمالية في الجيش الإسرائيلي أوري جوردين.

وكان وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، قال لنظيره الفرنسي ستيفان سيجورنيه، إنه في حال لم ينسحب حزب الله فإن إسرائيل "ستكون قريبة من حرب شاملة معه".

وتابع، "إسرائيل ستحارب حزب الله في كل أرجاء لبنان، وستحتل مناطق واسعة في جنوب لبنان، وستبقى هذه المناطق تحت سيطرة الجيش كمنطقة أمنية"، وفق زعمه.