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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحقيق 3 أهداف كبرى.. المهندسين تعقد دورات تدريبية لأعضائها

جانب من التدريب
جانب من التدريب

نظمت لجنة وإدارة التدريب داخل نقابة المهندسين ملتقى للتدريب بالتعاون مع شركة "كاد ماسترز"، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي- نقيب مهندسي مصر، والدكتور هشام سعودي- وكيل النقابة رئيس لجنة التدريب، والدكتور أحمد البدوي سيد- وكيل النقابة، والمهندس الاستشاري محمد ناصر- أمين الصندوق، والمهندسة الاستشارية زينب عفيفي- أمين الصندوق المساعد.

شدَّد نقيب المهندسين، بحسب بيان صادر عن النقابة - على أن التدريب جزء أساسي من فكر مجلس نقابة المهندسين الحالي، لعلاج سلبيات موجودة في التعليم الهندسي، وربط المهندس بمتطلبات سوق العمل وكل ما هو جديد في مجال تخصصه.

لجنة التدريب بنقابة المهندسين 

كما أوضح "النبراوي"، أن التدريب جزء لا يتجزأ من الحياة العملية للمهندسين، ومن شأنه زيادة القدرة التنافسية للمهندس، وإكسابه المهارات، لافتًا إلى أن النقابة تدعم دائمًا شباب المهندسين من خلال تقديم خدمة تدريبية على أعلى المستويات، حتى يكون المهندس على درجة عالية من الجودة ويستطيع مواجهة متطلبات سوق العمل.

وقال نقيب المهندسين، إن "التعليم الهندسي في مصر لا يسد كل متطلبات المهندسين للنهوض بمستواهم العلمي، ويقوم التدريب بسد هذا النقص وهو الأمر الذي تعمل عليه النقابة بصورة مكثفة من أجل النهوض بمستوى المهندس ومهنة الهندسة".

ودعا نقيب المهندسين، الحضور للانخراط في العمل النقابي من خلال الاشتراك في فعاليات الشُّعب المختلفة من برامج تدريبية وندوات، مؤكدًا أن أبواب مكاتب النقابة مفتوحة على مصراعيها لاستقبال أي مقترحات ومناقشتها وتنفيذ ما يصلح منها، كما أن النقابة ترحب بأي طلبات لإقامة برامج تدريبية في أي تخصص هندسي من شأنه صقل خبرات المهندسين حديثي التخرج.

من جانبه أكد الدكتور هشام سعودي، أن التدريب من أهم أولويات مجلس نقابة المهندسين؛ لرفع كفاءة ومهارة المهندس لمواكبة سوق العمل، وبالتالي الارتقاء بمهنة الهندسة.

وشدد "سعودي" على أن النقابة تتعاون في مجال التدريب مع مؤسسات وشركات تم مراجعة كل إمكاناتها وقدراتها من أجل تقديم خدمة تدريبية متميزة لأعضائها، ومن بين هذه الشركات "كاد ماسترز" التي تقدم برامج تدريبية تتوافق مع التطور التكنولوجي والتقنيات الحديثة في التصميم والتنفيذ.

وأوضح سعودي، أن المستقبل في ظل التطورات المتسارعة في كافة المجالات الهندسية يتطلب من المهندس الاهتمام بصورة كبيرة ومكثفة في صقل خبراته من خلال الحصول على عدد كبير من الدورات التدريبية والكورسات حتى يكون قادرًا على اختراق سوق العمل، خاصة في ظل المشروعات القومية التي تشهدها مصر حاليًا.

فيما أوضح المهندس الاستشاري محمد ناصر، أن نقابة المهندسين بجانب الاهتمام بالتدريب تتحرك في كافة المجالات من أجل تقديم خدمات متميزة للمهندس.

وفي نفس السياق، أشارت المهندسة الاستشارية زينب عفيفي، إلى أن النقابة كما تهتم بتدريب الشباب من المهندسين فهي لا تنسى كبار وشيوخ المهنة، حيث إن ملف المعاشات يحظى بقدر كبير من هيئة مكتب النقابة.

وفيما يخص فعاليات ملتقى التدريب والذي شهد إلقاء عددا من المحاضرات المختلفة، ألقاها المهندس طاهر سعيد- المدير التنفيذي والمؤسس لشركة "كاد ماسترز" والمحاضر المعتمد من شركة "أوتوديسك" العالمية، تناولت المحاضرة الأولى كيفية كتابة السيرة الذاتية بطريقة احترافية، وبصورة تسمح بقبولها في الشركات العالمية.

كما نبه المهندس طاهر سعيد، شباب المهندسين للأخطاء الدارجة في طريقة كتابة السيرة الذاتية، وكذلك الأخطاء التي يتعرضون لها في المقابلة التوظيفية الأولى.

كما أوضح الطرق المختلفة التي يستطيع بها شباب المهندسين، التواصل مع الشركات المختلفة على مستوى العالم، وذلك وفقًا لخبرة "كاد ماسترز" في التعامل مع الشركات العالمية.

كما كانت المحاضرة الثانية عن تكنولوجيا نمذجة معلومات المباني BIM (building information modeling) والتي تُعد أحدث اتجاهات التكنولوجيا في مجال التشييد والمباني، ويعتبر احتراف هذه التكنولوجيا مطلبًا رئيسيًّا الآن للتوظيف في قطاع التشييد والبناء في المجالات الهندسية المختلفة، وخصوصًا في منطقة الخليج العربي.

وتساعد هذه التكنولوجيا على توفير الوقت والجهد والتنسيق الجيد بين جميع التخصصات بداية من مرحلة التصميم إلى مرحلة إدارة المرافق مرورًا بجميع مراحل التنفيذ، كما تساعد هذه التكنولوجيا على إدارة المنشآت بعد تنفيذها بما يسمى التوأم الرقمي.

وتناولت المحاضرة الثالثة رسم طريق النجاح للخمس سنوات الأولى بعد التخرج لشباب المهندسين، حيث تناولت كيفية تطوير الذات في مجال المعرفة والأدوات واكتساب الخبرات المختلفة، وذلك بطريقة علمية مرتبة، كما تناولت كيفية تقسيم عروض العمل المختلفة وتحديد المتطلبات الأهم في المسار الوظيفي وفقًا لعدد سنين الخبرة.

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