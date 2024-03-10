تفاصيل وسبب إصابة أحمد شوبير أثناء مباراة نهائي كأس مصر في السعودية

روي الإعلامي أحمد شوبير تفاصيل إصابتة أثناء مباراة قمة نهائي كأس مصر في السعودية عبر برنامجه المذاع مع شوبير خلال فيسبوك.

وقال شوبير أنه أصيب أثناء التقاط الصور مع جماهير النادي الأهلي حيث سقط من علي السلم واصطدم بالزجاج ما أدي إلي جرح ونزيف في رأسة لكنه ليس كبيرا.

تعرض الإعلامي أحمد شوبير لإصابة في رأسه خلال متابعته للقاء نهائي كأس مصر بين الأهلي والزمالك على استاد الأول بارك بمدينة الرياض.

إصابة أحمد شوبير

وتبين من إصابة أحمد شوبير أنه حدث له جرح قطعي بالرأس وتم عمل عدة غرز له في رأسه وعقب الانتهاء من ذلك نزل إلى أرض الملعب واحتفل مع نجله وزوجته بتتويج النادي الأهلي باللقب.

وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بلقب كأس مصر، بعد الفوز على الزمالك بهدفين نظيفين، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء اليوم على ملعب الأول بارك بالعاصمة السعودية الرياض في نهائي كأس مصر.