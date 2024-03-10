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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ القليوبية يتابع إزالة برج مخالف بشارع أحمد عرابي بشبرا الخيمة

برج مخالف
برج مخالف

تابع عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية أعمال إزالة أحد الأبراج المخالفة المتعدية على خط تنظيم شارع أحمد عرابي بحي غرب شبرا الخيمة والذي يتكون من 14 طابق على مساحة 350 م2 وسيتم الإزالة بالكامل حتى سطح الأرض لتعارضها مع أعمال تطوير وتوسعة شارع أحمد عرابي، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير الشارع وفتح محاور مرورية جديدة تعمل على سيولة الحركة المرورية بمدينة شبرا الخيمة وربطها بالطريق الدائري .
وخلال الجولة وجه المحافظ بضرورة الإزالة بحرص حفاظا على أمان المارة بالطريق وتكثيف الأعمال للانتهاء من عمليه الإزالة خلال فترة وجيزة، لإستكمال أعمال رصف الشارع مشيدا بالتواجد الأمني أثناء الإزالة مما يسهل كثيراً إنجاز الأعمال بسهوله ويسر .
وخلال الجولة تابع المحافظ أعمال تحويل مسار خط ١٢٠٠ مم  و800 مم بمنطقة ام بيومي بشبرا الخيمة وذلك لاستكمال مطالع ومنازل الدائري بمنطقة ام بيومي وذلك لاستكمال اعمال تطوير شارع احمد عرابي والذى يتم بالتنسيق بين الهيئة العامة للطرق والكباري وشركة مياه القاهرة الكبري وشدد المحافظ، على بذل المزيد من الجهد وتكثيف الجهود لسرعة الانتهاء من الأعمال وتوصيل المياه فى الموعد المقرر من شركة مياه القاهرة الكبري .
واكد على أهمية تطوير محور أحمد عرابى، مشيرًا إلى أنه من أهم المحاور المرورية بشبرا الخيمة الذى يربط المدينة من ترعة الإسماعيلية اتجاه القاهرة حتى الطريق الدائرى وطريق بنها الحر شمالا بطول يصل حوالى 3 كم تقريبا.
واختتم المحافظ الجوله  بتفقد  مدينه الخصوص  وحي شرق شبرا الخيمة ، وذلك لمتابعة أعمال النظافة والتأكد من تطبيق منظومة النظافة الجديدة بالمدن.
وخلال الجولة، تفقد الهجان محور مدينة الخصوص،  وشارع ١٥ مايو بحي شرق شبرا الخيمه موجهاً باستمرار أعمال الكنس ورفع الأتربة من علي الجانبين، والاهتمام بصيانة المعدات، وتفعيل الورديات المسائية لضبط أي سيارة تلقي بالقمامة بالشوارع.
كما وجه بضرورة تكثيف عدد العمالة والورديات على مدار اليوم، وتفعيل الجمع السكني من أمام المنازل، وتوفير أدوات ومستلزمات النظافة للعمال مع توفير وسائل السلامة والصحة المهنية حرصاً على سلامتهم، ومنع أي تراكمات بالجزر الوسطى، والاهتمام بتشجير الشوارع، والتنسيق مع المرور للعمل على السيولة المرورية للسيارات ومنع الإشغالات على الأرصفة الجانبية.

القليوبية محافظ القليوبية شبرا الخيمة الحركة المرورية شركة مياه القاهرة الكبري

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