دورة عن تربية المشروم المحاري في القليوبية.. تفاصيل

أقام المركز الاقليمي للاغذية و الأعلاف الدورة التدريبية الخامسة بعنوان الاستفادة من المخلفات الزراعية في انتاج غذاء صحي للانسان و اعلاف للحيوان باستخدام المشروم المحاري، تحت رعاية الاستاذ الدكتور عادل عبد العظيم رئيس مركز البحوث الزراعية.

و صرح الدكتور احمد العكازي القائم بأعمال مدير المركز الاقليمي ان زراعة عيش الغراب تعتبر من المشاريع الناجحة لانتاج غذاء صحي للانسان و ما يتخلف عنها يصلح كغذاء للحيوان و الميزة في غذاء المشروع انه يستهلك قدرا ضئيلا من المياه و لا يحتاج الي مساحات زراعية ولا الي اسمدة او مبيدات و يمكن انتاجه علي نطاق ضيق و بامكانيات متواضعة يمكن بها توفير فرص عمل للشباب و ربات البيوت.

وأقيمت الدورة بقاعة المحاضرات بالجمعية الزراعية بشبلنجة - القليوبية علي مدي يومين بحضور السيد المهندس رجب شحاتة وكيل الزراعة بالقليوبية الذي اشاد بالبرنامج التدريبي من حيث التنظيم و الهدف. و قدم الدكتور عادل بكر رئيس معمل تقييم المخلفات بالمركز الاقليمي محاضرة عن زراعة المشروم و طوق الحصول علي التقاوي و مواصفاتها و طرق الحفظ و تسويق الثمار كنا قدم شرحا لدراسة جدوي لاقامة مشروع عيش الغراب.

وقامت الدكتورة ايمان راغب بشرح عملي باستخدام المطبخ التعليمي الملحق بمقر المركز لعمل وجبات اقتصادية متكاملة باستخدام الفطر.

وأفادت الدكتورة رشا علاء الدين أن منطقة شبلنجة تتميز بالعديد من الزراعات المنتجة للمخلفات و المنتجات الثانوية مثل حطب الذرة و قش الارز و غيرها و ملها تصلح لانتاج الفطر في فترة لا تزيد عن ٧٠ يوما، وبعد انتهاء الدورة يمكن استخدام المخلف المستخدم في تربية الفطر في تغذية الحيوانات المجترة و الارانب حيث يقرم الفطر بتحليل الالياف و تكسيرها و يرفع من قيمتها الغذائية.