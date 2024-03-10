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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

بأروع أغانيه.. راغب علامة يشعل حماس الجمهور في حفله بباريس

راغب علامة
راغب علامة

أشعل الفنان راغب علامة حماس جمهوره فى حفله الأخير الذى أقيم فى بارس قبل انطلاق شهر رمضان المبارك. 

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وقدم راغب علامة مجموعة من أغانية التى لاقت نجاحا كبيرا وتفاعل معها الجمهور منها "اللى باعنا خسر دلعنا وسهران الليل عيونك" وغيرها من الأغانى القديمة والحديثة له. 

راغب علامة 

وأحيا راغب علامة حفلًا غنائيًا بعنوان “ليلة الشرنوبي”، حيث قدم فيها الأغاني الخاصة بالملحن الكبير صلاح الشرنوبي التى تنظمه الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية بمشاركة مجموعة كبيرة من الفنانين وعلى رأسهم نانسي عجرم ووائل جسار وأصالة وأسماء على مسرح أبو بكر سالم.

وعلى صعيد متصل ، أحيي الفنان راغب علامة حفلا غنائيا في دولة البحرين بمناسبة الاحتفال برأس السنة وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة بسبب انتشار فيروس كورونا.

ووجه الفنان راغب علامة، رسالة نارية لدولة الاحتلال الإسرائيلي، بشأن المجازر التي ترتكبها في حق الفلسطينيين العزل، وقصفها المستمر على المستشفيات والأطباء والصحفيين في غزة.

وقال الفنان راغب علامة عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "مجرمون قتلة ومهزومون، لو كنتم أقوياء لما ارتكبتم المجازر بحق النساء والأطفال والمدنيين والمستشفيات والأطباء وسيارات الإسعاف والصحفيين، يا ويلكم من الله".

كما أعلن الفنان راغب علامة، في وقت سابق، عن استيائه من المجازر التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني من جنود الاحتلال الإسرائيلي، وكتب عبر صفحته بموقع إكس: "في حرب الكبار ….. شو ذنب الطفولة! يتعرّض قطاع غزّة وأهله لإبادة ظالمة وعدوان غاشم أشعل ليل غزّة بنيرانه مخلّفًا مجازر إنسانية وويلات مروّعة تسجل وصمة عار أبدية مهما حاولوا طمسها بعزل المدنيين عبر قطع الكهرباء والهاتف والإنترنت".

وأضاف: "أكثر ما يدمي القلب هو مشهد قتل الأطفال في هذه الحرب السوداء الملطخة بدماء زكيّة بريئة".

وتابع: "إرحموا الأطفال!!! … أوقفوا قتل الأطفال فورًا!!! لا يسعني سوى القول إنه مهما دعت الظالم قدرته على إعلاء الباطل على الحقّ إلا أنّ قدرة الله أعلى وأعظم لأن الله أكبر. كان الله في عون الأطفال والمدنيين والأبرياء في غزّة ورحم أهلها وكفى بالله حسيبا".

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