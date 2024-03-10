فتح التقديم برياض أطفال المدارس الدولية.. والسن لا يقل عن 4 سنوات| تفاصيل المقابلات والشروط

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، عن فتح باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025 .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : إن باب التقدم للمستوى الأول (FS1) بمرحلة رياض الأطفال بكافة فروع المدارس الرسمية الدولية (IPS) للعام الدراسي 2024 / 2025 ، سيظل متاحا اعتبارا من اليوم الأحد الموافق 10 مارس 2024 وحتى يوم الأحد الموافق 31 مارس 2024.

شروط التقديم في رياض الاطفال في المدارس الرسمية الدولية (IPS)

يشترط ألا يقل سن الطفل عن 4 سنوات ، ولا يزيد عن 4 سنوات و11 شهر و 29 يوم في أول أكتوبر 2024

يشترط أن يكون الطالب المتقدم سليما وخاليا من اي اعاقات نفسية أو ذهنية وغيرها من الاعاقات التي تحتاج برامج خاصة

في حالة عدم وجود الابوين ، يتم تقديم توكيل رسمي موثق من الشهر العقاري أو من إحدى السفارات المصرية بالخارج بمقر عمل ولي الأمر ، ويكون التوكيل بالتقدم إلى المدارس الرسمية الدولية

لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية : ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية -- مهارات التفكير )

الأوراق المطلوبة لـ التقديم في رياض الاطفال في المدارس الرسمية الدولية (IPS)

عقب غلق باب التقديم إلكترونيا ، يتم مراجعة البيانات من قبل المختصين وفي حالة توافقها مع شروط التقديم الخاصة بالمدارس الرسمية الدولية يتم إبلاغ ولي الأمر بموعد المقابلة الشخصية للطفل عبر البريد الإلكتروني الخاص بأولياء الامور فقط ، لذا لابد من كتابته بشكل صحيح ويتم إرفاق الآتي بالبريد الإلكتروني المرسل لولي الأمر :

نموذج التقديم للمستوى الأول رياض الأطفال للعام الدراسي 2024 / 2025 ويتم طباعته بمعرفة ولي الأمر ، وملء كافة البيانات الموجودة به والتوقيع من قبل ولي الأمر أسفل كل ورقة وإحضاره في الموعد المحدد للمقابلة

قائمة بكافة المستندات المطلوبة والمطلوب إحضارها في الموعد المحدد للمقابلة

المقابلة الشخصية

لابد أن يجتاز الطفل المقابلة الشخصية المطلوبة التي تغطي المهارات الآتية : ( المظهر الشخصي - السلوك - مهارات الرياضيات - مبادئ معرفية - المهارات الحركية -- مهارات التفكير )

وفي حالة اجتياز الطفل المقابلة الشخصية يتم التأهل للمرحلة التالية وهي المقابلة الشخصية للوالدين وبالتالي اذا لم يجتاز الطفل المقابلة الشخصية لن يتم مقابلة الوالدين

ولابد من حضور الوالدين او الوصي القانوني على الطفل للمقابلة الشخصية ، ويعد التخلف عن حضور المقابلة الشخصية للطفل مسئولية ولي الأمر ونتيجة لذلك يعتبر هذا رفضا صريحا لإلتحاق الطفل او الطفلة بـ المدارس الرسمية الدولية .

كيف يتم تقييم الوالدين ؟

ويتم تقييم الوالدين أو الوصل القانوني وفقا لـ :

مقابلة شخصية مع إدارة المدرسة يتم خلالها تقييم ولي الأمر أو الوصي القانوي على أساس معلوماته عن المدارس الرسمية الدولية من حيث المناهج والنظام الدراسي والتربوي وقناعاته وسلوكه في تربية طفله والتعامل مع الغير بما يتلاءم مع منظومة المدرسة التربوية وحسن التعاون مع إدارتها

كيف يتم إختيار المقبولين في في المدارس الرسمية الدولية (IPS) ؟

يتم قبول الطالب او الطالبة طبقا للافضلية المطلقة لمجموع درجات المقابلة الشخصية للطفل ومقابلة أولياء الامور

في حالة تساوي درجة إختبار القبول يكون السن شرطا تفضيلية بحيث يؤخذ الأكبر سنا

يتم إبلاغ أولياء أمور الطلبة المقبولين فقط ويقوم ولي الأمر بالسؤال عن موقف نجله او كريمته في حالة القبول من عدمه عن طريق التواصل مع إدارة الفرع المتقدم له

يقوم ولي الأمر بالتوقيع على كافة التعهدات والإقرارات التي تحددها وتقرها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر بما يكفل الإلتزام الكامل بالنظم المالية والإدارية والتعليمية التي تحددها الطرفات سالفا الذكر والمدارس مع الالتزام بكافة قواعد وشروط القبول

يقر ولي أمر الطالب بأن الطالب غير مقيد بأي مدرسة أخرى وفي حالة قيد حدوث ذلك تصبح مسئولية ولي أمر الطالب إنهاء الإجراءات مع المدرسة الأخرى والمدارس الرسمية الدولية غير مسئولة عن عدم قيد الطالب بالحكومة الإلكترونية في حالة تأخر ولي الأمر عن إنهاء الإجراءات

وفي حالة إكتشاف أي بيانات أو وثائق غير صحيحة أو إخفاء أي معلومات عن حالة الطفل ، يتحمل ولي الأمر المسئولية وما تتخذه المدرسة من إجراءات

ما هي المدارس الرسمية الدولية “IPS” ؟

المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، هي مدارس تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تحت إشراف الوزارة بالتعاون مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، و تقدم نموذجًا تعليميًا دوليًا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية.

وتعد المدارس الرسمية الدولية “IPS” نموذجا تعليميا دوليا يعتمد على مناهج مصممة وفقًا لأحدث النظم العالمية، حيث

حيث سعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني إلى توسيع تجربتها في التعليم الحكومي الدولي حرصاً منها على تلبية جزء من حجم الطلب المتزايد من قبل أولياء الأمور علي هذه النوعية من المدارس والتي تطبق المناهج البريطانية (IG)، بما يوفر فرصة تعليمية متميزة ذات جودة عالية.

وقد وصل عدد طلاب المدارس الرسمية الدولية “IPS” ما يزيد عن 10 ألاف طالب هذا العام وذلك من مرحلة رياض الأطفال وحتى الصف الخامس الابتدائي

ويتوفر لدى المدارس الرسمية الدولية “IPS” ، كادر من المديرين والمعلمين المدربين ممن لديهم خبرة في التعامل مع المناهج الدولية ، حيث بلغ عد المديرين 25 مدير مدرب كفء وعدد يصل الى ما يزيد عن 1000 من المعلمين

قائمة المدارس الرسمية الدولية “IPS” في مصر

- المدرسة الرسمية الدولية بالشروق

- المدرسة الرسمية الدولية بزهراء مدينة نصر

- المدرسة الرسمية الدولية مصطفى النحاس

- المدرسة الرسمية الدولية بالمقطم

- المدرسة الرسمية الدولية بالتجمع الخامس

- المدرسة الرسمية الدولية بروض الفرج

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاصمة الإدارية

- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 1

- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 2

- المدرسة الرسمية الدولية بالسادس من أكتوبر 3

- المدرسة الرسمية الدولية بالاسكندرية

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة

- المدرسة الرسمية الدولية بطنطا

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 1

- المدرسة الرسمية الدولية ببورسعيد 2

-المدرسة الرسمية الدولية بدمياط

- المدرسة الرسمية الدولية بكفر الشيخ

- المدرسة الرسمية الدولية بالعاشر من رمضان بالشرقية

- المدرسة الرسمية الدولية بالنوبارية بالبحيرة

- المدرسة الرسمية الدولية بالعبور بالقليوبية

- المدرسة الرسمية الدولية بدكرنس بالدقهلية

- المدرسة الرسمية الدولية بالوادي الجديد

- المدرسة الرسمية الدولية بالمنصورة الجديدة بالدقهلية

- المدرسة الرسمية الدولية بفاقوس الشرقية

- المدرسة الرسمية الدولية بروضة العبور بالقليوبية