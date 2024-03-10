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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الكشف الطبي على 3.153 مليون مواطن من طالبي الحصول على معاش «تكافل وكرامة»

صدى البلد

أعلنت وزارة الصحة والسكان، مناظرة وتوقيع الكشف الطبي على 3 ملايين و153 ألفا و290 مواطنا من طالبي الحصول على معاش “تكافل وكرامة”، وذلك منذ إطلاق البرنامج، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بتيسير الإجراءات الطبية وتوفير مظلة حماية طبية واجتماعية للفئات الأكثر احتياجا على مستوى المحافظات.

وأكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، حرص الوزارة على تحسين ورفع كفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، خاصة طالبي الحصول على معاش “تكافل وكرامة”.

وفي هذا الإطار، تم إتاحة التسجيل والحجز الإلكتروني، بتحديد موعد الكشف الطبي على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية التابعة للوزارة www.smcegy.com.

وقال «عبد الغفار» إنه في إطار التعاون المثمر بين وزارتي الصحة والسكان، والتضامن الاجتماعي، تم ربط موقع التسجيل بين الوزارتين إلكترونيا، بحيث تظهر بيانات طالبي توقيع الكشف الطبي بصفة يومية، تحقيقا لاستراتيجية الوزارة، بتسهيل جميع الإجراءات المطلوبة على المواطنين.

وأضاف أنه في حالة توقيع الكشف الطبي، وتبيُن عدم استحقاق مقدم الطلب لمعاش “تكافل وكرامة”، يمكنه إعادة التسجيل والكشف، كما تتاح إعادة الكشف إذا طرأت على الحالة إعاقة أو تدهورت الحالة الصحية، حيث يتم توقيع الكشف الطبي مرة أخرى، وفي حالة ثبوت الاستحقاق الطبي للدعم، يتم تحرير تقرير طبي بتشخيص الحالة والأبحاث الدالة على التشخيص، ويرفع على موقع الإدارة العامة للمجالس الطبية المتخصصة.

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