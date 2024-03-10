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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

المؤبد لمتهم بالاتجار في المواد المخدرة واستعمال القوة والعنف بالقليوبية

محكمة
محكمة

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية، الدائرة الثانية، بالسجن المؤبد لعامل لمزاولتة نشاطا إجراميا بالإتجار في المواد المخدرة "الهيروين"، وإستعماله القوة والعنف ضد ضابط شرطة، بدائرة مركز شرطة القناطر الخيرية .
تضمن أمر الإحالة في القضية رقم ١٨٩١٧ لسنة ۲۰۲۲ جنايات مركز القناطر الخيرية، والمقيدة برقم ١٦٠٤ لسنة ٢٠٢٢ كلي جنوب بنها، بإتهام "حمدي ج د" ١٨ سنة - عامل - مقيم الاخمين بالقناطر الخيرية - القليوبية، لأنه في يوم ١٠/ ٧ / ٢٠٢٢ بدائرة مركز القناطر الخيرية محافظة القليوبية، أحرز جوهراً مخدراً ( الهيروين ( بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانوناً.
وتابع أمر الإحالة أنه أستعمل العنف والتهديد به علي موظف عام ضابط بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأن قام بإشهار سلاح أبيض في وجهه بعد ضبطه متلبساً على النحو المبين بلأوراق، واحرز سلاح ابيض مطواه دون ترخيص.

القليوبية القناطر الخيرية المواد المخدرة جنايات شبرا الخيمة جنوب بنها جنايات شبرا الخيمة بالقليوبية

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