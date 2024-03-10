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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

انطلاق المعسكر السنوي الخامس لطلاب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية

صدى البلد

عقد المجلس القومى للمرأة،  المعسكر السنوى الخامس لطلاب وحدات مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعات المصرية، خلال الفترة من 4-5 مارس 2024، بمقر جامعة المنيا، بمشاركة عدد من الجامعات ( أسيوط – بنى سويف ) وبالشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للسكان والوكالة الايطالية للتعاون الدولي والوكالة الكورية للتعاون الدولى والوكالة الأمريكية للتعاون الدولى  وسفارة النرويج، واستهدف المعسكر طلاب وطالبات الجامعات الثلاث.

وجاء افتتاح المعسكر بكلمة من الدكتور عصام الدين فرحات رئيس جامعة المنيا، أكد فيها على دور الوحدة فى مناهضة كافة أشكال العنف من بينها  الابتزاز الاليكترونى والتنمر ، وكانت الجلسات بحضور أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعات المشاركة.

وألقى  الدكتور حسن سند عميد كلية الحقوق بجامعة المنيا  ومدير الوحدة، كلمة عن دور الوحدة فى مناهضة العنف ضد المرأة ، فيما استعرضت د.منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس بالمنيا جهود الفرع والتعاون مع الجامعة .

واستعرضت شيماء نعيم مدير عام الإدارة الاستراتيجية دور الوحدات على مستوى 40 جامعة ودعم المجلس فى تقديم الدعم الفنى والمساندة لاستمرار عملها 
وقدمت كل الجامعات المشاركة نماذج من الطلاب الذين شاركوا فى مبادرات الوحدة والتشبيك لتحقيق الهدف منها والوصول لكافة الطلاب والاساتذة بالمفاهيم الصحيحة لمناهضة العنف وتمكين المرأة .

ونفذ المعسكر أنشطة طلابية بمشاركة فريق شبكة الاقران (y-peer ) من خلال أنشطة تفاعلية وألعابا رياضية لتوصيل المعلومات عن الصحة الإنجابية والتغذية السليمة وآليات دعم المرأة المعنفة ونظام الإحالة .

هدف المعسكر إلى رفع الوعى بقضايا المرأة والفتاة والتصدى لكافة أشكال العنف ضدها من خلال رفع قدرات مسئولى وحدات مناهضة العنف بالجامعات وتنفيذ اختصاصات عمل الوحدات والتى سعى المجلس القومى للمرأة  لإنشائها لتكون أداة داعمة لتصحيح الصور النمطية والممارسات الخاطئة التى تؤثر على البيئة التعليمية داخل الجامعات المصرية، حيث أنشأ المجلس وحدات مناهضة العنف ضد المراة منذ عام 2016 بشراكة مع صندوق الامم المتحدة للسكان ووصل عدد الوحدات حاليا الى (40) وحدة فى الجامعات الحكومية والخاصة.

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