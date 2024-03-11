إصابة 13 شخصا في حادث تصادم سيارتين بأسوان

تعرض 13 شخصا لإصابات متفرقة بالجسم نتيحة وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص، وأخرى ربع نقل بالطريق الزراعى أسوان / القاهرة أمام منطقة خور أبو سبيرة بقرية أبوالريش بحرى التابع لدائرة المدينة، وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإسعاف لنقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهما.

حادث

وكانت قد انتقلت الجهات المعنية إلى مكان الحادث لمعاينته واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وجارى رفع أثاره من الطريق لتيسر الحركة المرورية أمام المارة بالطريق وللحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة .

