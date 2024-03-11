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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مواقيت الصلاة أول يوم رمضان 2024.. اعرف موعد أذان المغرب بمحافظات مصر

مواقيت الصلاة أول
مواقيت الصلاة أول يوم رمضان

لا شك أن مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان 2024 هي أكثر ما يبحث عنه المسلمون في هذا الوقت وقد هل علينا أول أيام شهر رمضان 2024 م منذ ساعات قليلة، حيث إنه شهر الصيام والصلاة والقرآن وما نحوها من صالح الأعمال، إلا أن هذا ليس السبب الوحيد للبحث عن مواقيت الصلاة والتي ستظل من أول يوم رمضان 2024 إلى آخر الشهر الكريم، فمن بين مواقيت الصلاة موعد الإفطار وهو عند أذان صلاة المغرب، وكذلك موعد الإمساك عن الطعام والشراب وما نحوها من المفطرات وهو عند أذان صلاة الفجر ، ومن ثم فإن مواقيت الصلاة في رمضان 2024 تحقق صحة فريضة الصيام فيه متى تبدأ وتنتهي كل يوم.

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مواقيت الصلاة في رمضان 2024

يبحث كثيرون الآن عن مواقيت الصلاة في أول يوم رمضان 2024 م، اليوم الإثنين الموافق 11 مارس 2024م، وفيما يلي نعرض مواقيت الصلاة في القاهرة وعدد من محافظات مصر:

  • مواقيت الصلاة فى القاهرة : وقت صلاة الفجر 4:44  صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، وموعد صلاة الظهر 12:05 مساء ، موعد صلاة العصر 29: 3 مساءً، موعد صلاة المغرب 6:02 مساءً، موعد صلاة العشاء  7:18 مساء.
  • مواقيت الصلاة في الجيزة: الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.
  • مواقيت الصلاة في القليوبية : الفجْر ٤:٤٣ صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠٥ مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠١ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.
  • مواقيت الصلاة في المنصورة : الفجْر ٤:٤2 صباحا، والشروق ٦:٠٩ صباحا، الظُّهْر ١٢:٠4 مساء، والعَصر ٣:٢٨ مساء، والمَغرب ٦:٠٠ مساء، والعِشاء ٧:١٨ مساء.
  • مواقيت الصلاة فى الإسكندرية : وقت صلاة الفجر 4:48 صباحًا ، الشروق 6:15 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:10 مساء، موعد صلاة العصر 3:33 مساء، موعد صلاة المغرب 6:06 مساء، موعد صلاة العشاء 7:23 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى السويس : وقت صلاة الفجر 4:38 صباحًا ، الشروق 6:04 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:00 مساء، موعد صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:13 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى الإسماعيلية : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد  صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى المحلة الكبرى : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:05 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:01 مساء، موعد  صلاة العصر 3:24 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58 مساء، موعد صلاة العشاء 7:14 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى بني سويف: وقت صلاة الفجر 4:43 صباحًا ، الشروق 6:10 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 12:05 مساء، موعد صلاة العصر 3:28 مساء، موعد صلاة المغرب 6:01 مساء، موعد صلاة العشاء 7:19 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى قنا : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:02 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحا، موعد  صلاة العصر 3:23 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى أسوان : صلاة الفجر 4:39 صباحًا ، الشروق 6:01 صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:58 صباحا، موعد  صلاة العصر 3:22 مساء، موعد صلاة المغرب 5:56 مساء، موعد صلاة العشاء 7:09 مساء.
  • مواعيد الصلاة بشرم الشيخ : صلاة الفجر 4:33 صباحًا ، وقت صلاة الظهر 11:53 صباحًا ، موعد صلاة  العصر 3:17 مساء، وقت صلاة المغرب 5:50 مساء، وقت صلاة العشاء 7:05 مساء.
  • مواقيت الصلاة فى أسوان ، وقت صلاة الفجر 4:40  صباحًا ، موعد صلاة الظهر 11:59 صباحًا ، موعد صلاة العصر 23: 3 مساء، موعد صلاة المغرب 5:58  مساء، موعد صلاة العشاء 7:10 مساء.

مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية

ونعرض فيما يلى مواقيت الصلاة بعدد من العواصم العربية فى مقدمتها مواقيت الصلاة بمدن المملكة العربية السعودية في مكة والمدينة والرياض، ومواقيت الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان، والعاصمة الإماراتية بأبو ظبى، والعاصمة المغربية الرباط، والعاصمة الكويتية الكويت، وذلك كما يلى :

مواقيت الصلاة بمكة المكرمة 

  • موعد صلاة الفجر 5:19
  • موعد صلاة الظهر 12:31
  • موعد صلاة العصر 3:54
  • موعد صلاة المغرب 6:28
  • موعد صلاة العشاء 7:58
  • مواقيت الصلاة في المدينة المنورة
    موعد صلاة الفجر 5:20
  • موعد صلاة الظهر 12:32
  • موعد صلاة العصر 3:55
  • موعد صلاة المغرب 6:28
  • موعد صلاة العشاء 7:58
  • مواقيت الصلاة في الرياض
    موعد صلاة الفجر 4:51
  • موعد صلاة الظهر 12:04
  • موعد صلاة العصر 3:27
  • موعد صلاة المغرب 5:59
  • موعد صلاة العشاء 7:29

مواعيد الصلاة بالعاصمة الأردنية عمان

  • موعد صلاة الفجر 5:34
  • موعد صلاة الظهر 12:47
  • موعد صلاة العصر 4:08
  • موعد صلاة المغرب 6:44
  • موعد صلاة العشاء 8:01

مواقيت الصلاة في دبي

  • موعد صلاة الفجر 5:17
  • موعد صلاة الظهر 12:30
  • موعد صلاة العصر 3:53
  • موعد صلاة المغرب 6:25
  • موعد صلاة العشاء 7:55

مواقيت الصلاة بالعاصمة الإماراتية أبو ظبى

  • موعد صلاة الفجر 5:21
  • موعد صلاة الظهر 12:33
  • موعد صلاة العصر 3:56
  • موعد صلاة المغرب 6:28
  • موعد صلاة العشاء 7:58

مواعيد الصلاة بالعاصمة بمسقط

  • موعد صلاة الفجر 5:05
  • موعد صلاة الظهر 12:17
  • موعد صلاة العصر 3:40
  • موعد صلاة المغرب 6:13
  • موعد صلاة العشاء 7:43
  • مواقيت الصلاة بالكويت
    موعد صلاة الفجر 4:47
  • موعد صلاة الظهر 12:01
  • موعد صلاة العصر 3:23
  • موعد صلاة المغرب 5:54
  • موعد صلاة العشاء 7:34

إمساكية رمضان 2024

وفقا لما ورد في امساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه اليوم الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

 

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