رمضان 2024 بدأ.. اغتنم أولى لحظاته كما أوصى النبي بترديد دعاء رؤية الهلال

أعلنت دار الإفتاء المصرية منذ دقائق ثبوت الرؤية، ومن ثم فإن رمضان 2024 بدأ بأول لياليه ، ولأن لحظاته من أغلى وأثمن ما لا يمكنك الاستهانة به من هنا ينبغي اغتنامه من خلال ترديد دعاء رؤية هلال رمضان 2024 والذي بدأ بدعاء وصلاة التراويح ، وتأتي الحاجة إلى دعاء رؤية هلال رمضان أو دعاء شهر رمضان من أن الإفتاء المصرية، استطلعت هلال شهر رمضان 2024 مغرب اليوم الأحد الموافق 29 من شهر شعبان لعام 1445 هجريا و10 مارس لعام 2024 ميلاديًا، لتعلن أن رمضان 2024 بدأ بليلته الأولى ومن ثم حان وقت دعاء رؤية هلال رمضان 2024 م.

رمضان 2024 بدأ

أعلنت دار الإفتاء المصرية ثبوت رؤية هلال رمضان 2024 م ، ومن ثم تكون الليلة أول لياليه وغدًا الإثنين أول أيام صيام شهر رمضان 1445 هـ- 2024 م، ويبدأ أول رمضان من غروب شمس آخر يوم في شعبان، حيث أول ليلة من ليالي رمضان 2024 م ، والتي من المقرر لها فلكيا أن تكون الليلة بيوم الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و10 مارس 2024 م، إلا أن دار الإفتاء فهي المنوط بها الجزم وتحديد هل رمضان 2024 غدا، وفي حال ثبوت الرؤية يبدأ رمضان 2024 بليلته الأولى الآن الأحد الموافق 29 شعبان 1445هـ، و 10 مارس 2024م، حيث يكون شهر شعبان 29 يومًا، فيما أن أول أيام الصيام في رمضان 2024 تكون يوم غد الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م، وعليه تبدأ أول ليلة من رمضان مغرب اليوم الأحد - يوم الرؤية- فيما يهل علينا رمضان 2024 بأول أيام الصيام يوم غدًا الإثنين الموافق 11 من مارس 2024 م.

ووفقا للتقويم الهجرى والحسابات المبدئية، كشفت الحسابات أن هلال شهر رمضان يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران فى تمام الساعة الرابعة والدقيقة 26 صباحا بتوقيت القاهرة يوم الإثنين 11 مارس وهو اليوم التالى ليوم الرؤية.

يُشرع للمسلم أداء أول صلاة تراويح في رمضان 2024، بعد صلاة العشاء من الليلة الأولى لرمضان، وهي الليلة التي يُرى فيها الهلال، ومثل هذا نهاية شهر رمضان، فإنه لا تُصلَّى التراويح إذا ثبت انتهاء الشهر برؤية هلال العيد أو بإتمام عدة رمضان ثلاثين يوماً.

فيتبين أن صلاة التراويح لا تتعلق بصيام نهار رمضان، بل بدخول الشهر من الليل ابتداءً، وبآخر يوم من رمضان انتهاءً، ولا ينبغي القول إن صلاة الترويح نافلة مطلقة فيجوز أن تؤدى في أي ليلة وجماعة؛ لأن صلاة التروايح مقصودة لشهر رمضان، ومصليها يقصد الأجر المترتب على قيامه، والجماعة فيها ليست كحكم الجماعة في غيرها، فيجوز في رمضان أن يصلى قيامه جماعة في كل ليلة مع الإعلان والتشجيع عليه، بخلاف القيام في غيره فإنه لا يسن إلا ما جاء من غير قصد أو بقصد التشجيع والتعليم، فيسن أحياناً دون الالتزام بفعله دائماً.

دعاء النبي عند رؤية هلال رمضان

قالت الإفتاء المصرية ، إنه يستحب ترديد دعاء عند رؤية هلال شهر رمضان، حيث قد كان رسول الله -صلى الله عليه وسلم- إِذا رأى الهِلالَ، قال: «اللَّهُ أَكْبَرُ، اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ عَلَيْنَا بِالْأَمْنِ وَالْإِيمَانِ، وَالسَّلَامَةِ وَالْإِسْلَامِ، وَالتَّوْفِيقِ لِمَا يُحِبُّ رَبُّنَا وَيَرْضَى، رَبُّنَا وَرَبُّكَ اللَّهُ» (سنن الدرامي؛ برقم: [1697]).

وكان قد وورد عن الرسول -صلى الله عليه وسلم – دعاء عند رؤية الهلال ، في الحديث الذي روي عَنْ طَلْحَةَ بنِ عُبْيدِ اللَّهِ رضِيَ اللَّه عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلّى اللهُ عَلَيْهِ وسَلَّم كانَ إِذا رَأَى الهِلالَ قَالَ: «اللَّهُمَّ أَهِلَّهُ علَيْنَا بِالأَمْنِ والإِيمَانِ، وَالسَّلامَةِ والإِسْلامِ، رَبِّي ورَبُّكَ اللَّه، هِلالُ رُشْدٍ وخَيْرٍ» رواه الترمذي.

وكان الرسول -صلى الله عليه وسلم- يُردِّد هذا الدعاء اثنتي عشرة مرَّة في السنة، وكأنه يستفتح كل شهر بطلب البركة فيه، والثبات على الدين، وهو في الوقت نفسه يحثُّ المسلم على رصد الهلال وملاحظته؛ لأن هناك عبادات مرتبطة بمعرفة أول الشهر؛ كصيام الأيام البيض أو صيام عاشوراء أو غير ذلك، وينبغي للمسلم أن يكون واعيًا ببداية الأشهر، حتى يفوز بأجر هذا الدعاء العظيم، وأجر اتباع السُّنَّة، بالإضافة إلى تحقُّق البركة والسلامة، والثبات على الإسلام والإيمان.

رمضان 2024

وكانت قد أشارت الحسابات الفلكية إلى أن شهر رمضان 2024 م يكون يوم غد الإثنين 11 مارس 2024، حيث إن هلال شهر رمضـان لعام 1445 هجريًا سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة 11:02 صباحًا بتوقيت القاهرة المحلي اليوم الأحد 29 من شعبان 1445هـ، الموافق يوم 10 مارس 2024 وهو يوم استطلاع هلال شهر رمضان 2024.

وبناء عليه تكون غرة شهر رمضان 2024 فلكيًا يوم غد الإثنين 11 مارس 2024، أي تفصلنا عنه 19 يومًا ويستمر لمدة 30 يومًا، ويكون موعد عيد الفطر 2024 يوم الأربعاء 10 أبريل 2024.

إمساكية رمضان 20 24

وفقا لإمساكية شهر رمضان فيكون عدة شهر رمضان هذا العام 30 يوما، وأول أيامه الإثنين 11 مارس الموافق 1 رمضان، وهذا اليوم هو أقل أيام رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 13 ساعة و 18 دقيقة، أما آخر أيام شهر رمضان ستكون يوم الثلاثاء 9 أبريل الموافق 30 رمضان، وهذا اليوم هو أطول أيام شهر رمضان فى عدد ساعات الصيام بمدة ساعات الصوم 14 ساعة و 14 دقيقة.

مواقيت الصلاة في أول رمضان 20 24

وعن مواقيت الصلاة في أول رمضان 2024 فإن أذان المغرب 6:01 ، والعشاء 7:18 مساء، السحور 2:23، إمساك 4:23، الفجر 4:43 صباحًا، والشروق 6:09 صباحًا ، الظهر 12:05، العصر 3:28 .