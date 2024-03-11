تعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة في أول أيام شهر رمضان

عرضت القناة الأولى تقرير فيديو للتعرف على الحالة المرورية بشوارع القاهرة في أول أيام شهر رمضان.

وجاء في التقرير أن ساعات العمل أصبحت من الساعة التاسعة صباحًا حتى الساعة الثانية بعد الظهر، وهذا سيكون له تأثير على تغيير موعد الذروة والزحام المروري.

وأوضح التقرير أن شوارع القاهرة وتحديدًا ميدان عبد المنعم رياض، يشهد كثافة مرورية في أول أيام شهر رمضان، منطقة الكورنيش المتجه للمؤسسة به كثافة في الساعات الأولى.

وكشف التقرير أن هناك سيولة مرورية بغمرة، ولكن كوبري أكتوبر به كثافة مرورية، وأن شارع بورسعيد من نزلة كوبري أكتوبر به كثافة مرورية.