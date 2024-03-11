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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مطبخ المصرية.. مبادرة للقومي للمرأة لتنمية الأسر خلال رمضان

صدى البلد

فى إطار المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، يواصل المجلس القومي للمرأة، خلال شهر رمضان المبارك، أنشطته وفعالياته ، بمختلف محافظات قرى حياة كريمة.

وتتضمن أنشطة المجلس، التدريب على مجموعات الإقراض والإدخار ، والتثقيف المالي وريادة الأعمال، والإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة،  بالإضافة إلى إقامة المشاغل والوحدات الإنتاجية .

ومع بداية شهر رمضان يطلق المجلس،  مبادرة "مطبخ المصرية"،  كأحد أنشطة المجلس وفعاليته خلال الشهر الكريم ، حيث تهدف المبادرة إلى إتاحة فرص إنتاج وجبات جاهزة تقدم خدمة إطعام  للأسر الأكثر  إحتياجاً  كأحد مخرجات هذا التدريب من خلال إقامة مطبخ مجتمعي ذو بعد تنموي مستدام.

السيدات خلال المبادرة قد تلقت تدريبا على يد أحد الطهاه الماهرين بالمحافظات للتعرف علي  طرق التخطيط وطلب وإعداد و تجهيز الأغذية  للولائم الكبري و الوجبات الجاهزة و طرق حساب الكميات الإقتصادية و الإلتزام بمعايير جودة الغذاء و التخطيط للقوى العاملة المساعدةً في المطبخ.

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