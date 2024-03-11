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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

موقف الأهلي والزمالك.. موعد قرعة دوري أبطال أفريقيا والكونفدرالية

صدى البلد

أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف" عن موعد إجراء قرعة ربع نهائي بطولتي دوري أبطال أفريقيا وكأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" للموسم الحالي 2023-2024.

من المقرر أن تُجرى مراسم قرعة "الكونفدرالية" يوم غد الثلاثاء في تمام الساعة الثانية ظهرًا، بينما ستنطلق مراسم قرعة دوري أبطال أفريقيا في تمام الساعة الثالثة عصرًا، وذلك في مقر الاتحاد الإفريقي "كاف" في القاهرة.

سيتم بث القرعة عبر شبكة قنوات "أون تايم سبورتس"، وشبكة قنوات "بي إن سبورتس" بتحديد على "بي إن سبورتس الإخبارية".

وقد تأهل إلى ربع نهائي بطولة دوري أبطال أفريقيا الفرق التالية:

  • الأهلي (مصر)
  • أسيك ميموزا (كوت ديفوار)
  • ماميلودي صنداونز (جنوب أفريقيا)
  • بترو أتلتيكو (أنجولا)
  • تي بي مازيمبي (الكونغو الديمقراطية)
  • سيمبا (تنزانيا)
  • الترجي الرياضي التونسي (تونس)
  • يانج أفريكانز (تنزانيا)

أما الفرق المتأهلة إلى ربع نهائي بطولة الكونفدرالية، فهي كالتالي:

  • اتحاد الجزائر (الجزائر)
  • الزمالك (مصر)
  • دريمز (غانا)
  • نهضة بركان (المغرب)
  • مودرن فيوتشر (مصر)
  • أبو سليم (ليبيا)
  • ريفرز يونايتد (نيجيريا)
  • ستاد مالي (مالي)
الاتحاد الإفريقي لكرة القدم الترجي الرياضي التونسي الكونغو الديمقراطية أون تايم سبورت بطولة دوري أبطال إفريقيا بطولة الكونفدرالية

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