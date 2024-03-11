عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مطلوب إرادة أمريكية حقيقية.. تحذير من فلسطين بشأن اقتحام إسرائيل لـ رفح

علم فلسطين
علم فلسطين

حذرت الرئاسة الفلسطينية، اليوم الاثنين، من خطورة رفض رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مطالب الرئيس الأمريكي جو بايدن بشأن اعتباره دخول مدينة رفح خطًّا أحمر.

وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة نبيل أبو ردينة، إن "فلسطين تحذر من خطورة تصريحات نتنياهو، التي رفض فيها مطالب الرئيس بايدن التي اعتبرت دخول مدينة رفح خطا أحمر، وأكد استمراره في الإعداد للعدوان على المدينة التي تؤوي أكثر من 1.8 مليون فلسطيني معظمهم نزحوا قسراً من بيوتهم التي دمرتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة ووسطه".

وحسب وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”، أضاف أبو ردينة، أن هذه التصريحات تدل على النوايا الحقيقية للاحتلال الإسرائيلي بارتكاب المزيد من جرائم الحرب والإبادة ضد الشعب الفلسطيني، والاستمرار في محاولات تهجيره من أرضه ووطنه، بالتزامن مع فرض قيود على الدخول إلى المسجد الأقصى، خاصة في شهر رمضان، الأمر الذي يزيد المنطقة اشتعالاً.

وتابع: أن المطلوب الآن وجود إرادة سياسية أميركية لتحويل تصريحات الإدارة الأمريكية الهامة بخصوص اقتحام مدينة رفح إلى أفعال حقيقية على الأرض، وهي قادرة على ذلك، وإلزام إسرائيل بوقف عدوانها المستمر الذي يذهب ضحيته يومياً المئات من الأطفال والنساء والشيوخ.

وأشار أبو ردينة إلى أن مطالب الرئيس محمود عباس هي وقف العدوان فوراً، وخاصة عدم اقتحام مدينة رفح، ومنع التهجير، وهي خطوط حمراء تشكل خطراً على المنطقة بأسرها، وعلى سلطات الاحتلال الإسرائيلي وقف حربها الشاملة على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية بمقدساتها، والتي لن تحقق الأمن والاستقرار لأحد.

الرئاسة الفلسطينية رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي الرئيس الأمريكي جو بايدن بايدن رفح مدينة رفح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اعتذر لشيكابالا.. مفاجأة مدوية حول إمام عاشور خلال لقاء القمة

هل يعود لـ40؟|الدولار يهبط للمرة الخامسة بالبنوك أول رمضان.. وهذا ثمنه الآن

بشاير أول رمضان| تراجع سعر الذهب في الصاغة.. وعيار 21 يسجل مفاجأة

صدمة لجماهير الزمالك.. مدة غياب أحمد سيد زيزو عن الملاعب؟

عقوبة صارمة تهدد الزمالك| تصرف مفاجئ من شيكابالا والسعيد بعد خسارة الكأس.. ماذا حدث بغرفة الملابس؟

قرار عاجل من المحكمة في قضية حل نادي الزمالك

بعد خسارة الكأس.. قرار عاجل من مدرب الزمالك بشأن عبد الله السعيد

التموين تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن اللحوم.. وانخفاض جديد في أسعار الزيت والأرز

ترشيحاتنا

علي جمعة : الله وصف نفسه بـ 240 صفة في القرآن

أخبار تهمك.. مفاجأة في أسعار اللحوم والدواجن.. حالة الطقس في رمضان

القوات الجوية تنظم احتفالية "يوم الوفاء" لتكريم عدد من أسر الشهداء

مصر تكثف أعمال الإسقاط الجوي لأطنان من المساعدات على شمال قطاع غزة

قضينا على رقم 4.. نتنياهو يهدد قادة حماس

بيت العرب يجمع الفرقاء| الجامعة العربية تبدأ "حلحلة" الأزمة الليبية.. وترحيب واسع بالمخرجات


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لوك مختلف .. لاميتا فرنجيه تشعل السوشيال ميديا بإطلالة هندية.. شاهد

فيلو فارنزوورث.. قصة اختراع جهاز التليفزيون كيف بدأ الأمر؟

لسبب ولا أغرب.. لف مفتاح سيارتك بورق الألومنيوم دائما

Fast and Furious.. سيارة نادرة تثير الجدل ويعود عرضها من جديد |ما القصة؟

فيديو

غدًا.. محمد سامي يكشف سبب إصراره العمل مع زوجته في برنامج أسرار

دراما رمضان 2024| ماجد المصري يروج لتتر مسلسل «زوجة واحدة لا تكفي»

حركات مسيئة.. تطورات أزمة شيكابالا مع جمهور الأهلي

نوبو العالمي.. ممثل أمريكي يعلن افتتاح مطعمه الجديد في رأس الحكمة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عسكر

د. محمد عسكر يكتب: هاتفك المحمول صديق وفي أم جاسوس خفي؟

عماد فؤاد مسعود

عماد فؤاد مسعود يكتب: مرثيّة للأحياء منّا.. على قيدِ الموت !

هند عصام

هند عصام تكتب: نبت.. أول قاضية في التاريخ

معتز الخصوصى

معتز الخصوصي يكتب: تتار العصر الحديث

د.هادي التونسي

هادي التونسي يكتب: شهيرة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الإرهاب الإلكتروني وحروب الجيل الرابع

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم .. كل عام وأنتم بخير

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: تحية لكل امرأة صنعت بطلا

اﻟﻤﺰﻳﺪ